Arriben les festes de la Plana de Xàbia

Els veïns i les veïnes de la Plana conviden tota Xàbia a gaudir de les festes en honor a la Mare de Déu dels Àngels que se celebren este cap de setmana.

Els festejos estan organitzats per Juan Bisquert, Juan Gaspar Pons, Toñi Andrés, Sergi Pons, Ángel Tur, Maribel Sala, Paco Mestre, Paco Martí, Vicent Torres, Pepa Sala, Domingo Bou, Tere Orenes, Jaime Soler, Nieves Soler, Marc Ros, Josep Pons, Ana Bisquert i Anabel Buigues.

Durant esta setmana se celebra el rosari i el novenari a l'ermita del Monestir (a les 9.00 i a les 19.00 hores) i els dies grans seran el divendres 2 d'agost i el dissabte 3.

Processó en el santuari

El divendres, l'arquebisbe de València, monsenyor Esteban Escudero, oficiarà la solemne eucaristia, després de la qual se celebrarà la tradicional processó al voltant del santuari amenitzada per “dolçaina i tabalet”. A la vesprada-nit, s'obrirà una barra amb preus populars i hi haurà una dansà popular amb el Grup de Danses Portitxol. Posteriorment, sopar de recapte i rifa popular que estarà ambientada per l'orquestra Pacific Blue.

Per al dissabte s'ha preparat una vesprada del xiquet a partir de les 18.30 hores (amb jocs, castell unflable, carretons i berenar), així com la barra amb preus populars. A les 22.00 hores hi haurà un sopar de recapte amb rifa i discomòbil d'Aibax&Bup amb La Gavi.

