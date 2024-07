Compromís no donarà suport al concert econòmic amb Catalunya si no s'aborda la "singularitat" valenciana

Compromís no s'oposa al preacord entre les direccions del PSC i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a investir Salvador Illa com a president i que preveu un concert econòmic especial. Respecta la negociació, ha assegurat este matí el seu portaveu en el Congrés dels Diputats, Àgueda Micó, però no donarà el seu suport als canvis que calga fer en la Llei de finançament de les comunitats (Lofca) ni en el sistema de repartiment dels fons si no s'aborda "la singularitat valenciana", que suposa el maltractament amb els dos últims models de distribució dels recursos.

"Res a dir dels acords bilaterals, però no tindran el nostre suport sense que s'aborde la singularitat valenciana en el finançament per a deixar d'estar a la cua", ha afirmat Micó en unes declaracions de resposta a l'acord a Catalunya.

"Si s'obri possibilitat d'una reforma, per a comptar amb el suport de Compromís haurà d'abordar-se la problemàtica de la C. Valenciana i les altres comunitats infrafinançades", ha assenyalat la dirigent de la coalició valencianista.

Micó ha recordat que en l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez, Compromís ja va incloure la reforma del sistema de finançament de les autonomies, un compromís que no s'ha desenrotllat fins ara davant les diferències entre PSOE i PP.

La diputada ha insistit que la formació no té cap problema amb els "acords bilaterals", perquè "entenem la singularitat catalana i la seua problemàtica", però "som més que conscients de la dels valencians per un sistema que ens discrimina i ens infrafinança", ha remarcat.

