Mazón qualifica de "colp d'estat fiscal" el pacte ERC-PSC

Consumat el pacte entre ERC i el PSC per a un nou concert econòmic català a canvi de la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat catalana, el cap del Consell, Carlos Mazón, ha elevat el to. En declaracions fetes en el matí d'este dimarts durant la seua visita a l'Ajuntament de Torrevieja, el dirigent popular ha qualificat l'acord com un “colp d'estat fiscal”, ha anunciat que la Generalitat Valenciana no romandrà callada davant això, al contrari, té preparada la seua maquinària legal per a exercir les accions jurídiques que considere oportunes, i ha arremés amb fermesa contra el PSOE, al qual, a escala nacional, ha acusat de trencar el sistema solidari espanyol, i, a escala valenciana, ha assenyalat que és còmplice d'esta situació amb el seu silenci.

“Els drets dels espanyols manen, estem tractant de fer justícia”, ha començat manifestant Mazón en pronunciar-se sobre l'acord per a investir al socialista Illa com a president, un pacte davant el qual sosté que “ni la Generalitat ni la Comunitat Valenciana romandran callades”. L'alacantí considera que es tracta d'un “colp d'estat fiscal” que ataca la “igualtat dels espanyols”. “Per a passar de Catalunya a França no hi ha frontera, però ara ens la volen posar a l'Ebre, com l'històric encreuament de la frontera entre Berlín Est i Berlín Oest. Allí la duana significava la ruptura de la legalitat, de la igualtat i de la solidaritat”, ha postil·lat el dirigent popular en una comparació entre la situació actual que es viu a Espanya i la que existia a Alemanya prèvia a la caiguda del Mur de Berlín.

