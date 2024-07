Una nova sentència obliga l'Emshi a pagar tres milions a Manises per la potabilitzadora

L'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (Emshi) ha d'abonar a Manises les externalitats negatives degudes en el període de 2017 a 2020 per albergar en el seu terme municipal la potabilitzadora d'aigua més el 25 % per interessos de demora de l'import total que ascendix a quasi tres milions d'euros. A més, queda pendent la resolució de la sentència del pagament del cànon de l'any 2021 en la qual l'Emshi pretenia pagar tan sols 1 € per les externalitats, així com les al·legacions presentades de 2022 d'ara en avant.

En l'última sentència, la sala desestima l'incident de nul·litat plantejat per l'Emshi i indica que "no hi cap cap recurs", de manera que és el moment en el qual l'entitat metropolitana ha de fer el pagament. Es tracta de l'abonament d'un període que Picassent sí que havia cobrat, però Manises encara no, perquè estaven pendents d'un recurs de l'empresa mixta metropolitana. Des del consistori es reclama públicament a l'Emshi que acate la sentència definitiva i abone l'import sense dilació.

Este import del període 2017 a 2020 ja el va cobrar Picassent, però fins al moment no Manises. Encara que el jutge va donar la raó al consistori i va ordenar a l'Emshi l'abonament en sentència de 2020, l'Empresa Mixta Metropolitana (Emimet), a qui se li va requerir el 25 % d'increment, va interposar un recurs, la qual cosa ha retardat este abonament de més de dos milions que Picassent ja va cobrar fa anys.

Cal recordar que l'Emshi va enviar fa uns mesos una carta a tots els ajuntaments avisant que el cànon de 2021 seria l'últim i que ja no en pagaria més. Una decisió a la qual els dos consistoris afectats van respondre amb presentació d'al·legacions.

