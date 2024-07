Vaga en la carretera: CCOO i UGT anuncien aturades durant octubre en les empreses de transport

CCOO i UGT han anunciat que convocaran una vaga en tot el sector de les empreses de transport per carretera el mes d'octubre. Els sindicats criden a la mobilització per a reclamar que les companyies apliquen els coeficients reductors i s'avinguen a avançar la jubilació parcial dels empleats del gremi. Dos qüestions que impliquen un increment de costos per a les companyies i que podrien agreujar la falta de professionals disponibles en el sector que han estat lamentant els empresaris.

Per això, de moment, les negociacions entre centrals i patronals han sigut infructuoses, si bé CCOO i UGT també carreguen contra el Govern per no resoldre la seua sol·licitud col·lectiva per a avançar l'edat de jubilació a esta professió. "Després de tretze anys l'expedient no s'ha resolt i continua en el calaix", han lamentat les centrals en un comunicat conjunt. Precisament els sindicats estan actualment en la recta final de les negociacions per a una nova reforma general del mecanisme de jubilació parcial, que modificarà les pretensions reivindicades sectorialment pels treballadors del transport per carretera.

"Mentrestant, milers de persones conductores professionals d'avançada edat no poden aguantar en els vehicles, suportant una activitat penosa i perillosa, patint la major taxa d'accidents de treball mortals, malalties cròniques o patologies que acurten la seua esperança de vida, a més de posar en risc la seguretat viària de tots i totes", han denunciat les centrals. Els dos sindicats, majoritaris en un sector molt atomitzat i amb alta proporció d'autònoms sense empleats a càrrec, han anunciat una vaga "per a la segona quinzena d'octubre", sense acabar de concretar la data exacta d'inici.

El sector del transport per carretera ha viscut diverses mobilitzacions durant els últims anys, si bé fins ara havien sigut els xicotets empresaris i autònoms qui havien liderat les protestes. Protestes que el març del 2022 van aconseguir tibar durant 20 dies les cadenes de subministrament d'unes certes indústries i que van tindre una rèplica, esta sense a penes incidències, uns mesos després. Ja llavors una de les reivindicacions dels convocants era l'avançament de la jubilació per al col·lectiu, perquè consideren que el desgast propi de la professió encaixaria amb la qualificació d'ofici penós, dins de la legislació especial de la Seguretat Social.

Suscríbete para seguir leyendo