Carcaixent dona continuïtat als premis de teatre infantil Xaro Vidal

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Carcaixent ha convocat novament el premi de Teatre Infantil Xaro Vidal-Ciutat de Carcaixent. L'objectiu és reconéixer i guardonar la millor obra original de literatura dramàtica infantil en valencià amb 3.000 euros i la publicació del text per part d'Edicions Bromera en la seua col·lecció Micalet Teatre.

El premi, llançat per primera vegada en 1998, és un referent en teatre infantil. És el primer que es va convocar a la Comunitat Valenciana i és un dels primers en l'Estat d'eixes característiques. Entre els guardonats figuren autors teatrals valencians de reconegut prestigi com Paco Romeu, Juli Disla o Teresa Broseta.

Una ciutat molt lligada al teatre

Malgrat ser un premi biennal des de 2003, l'última edició es va dur a terme en 2020, quedant desert el premi. L'actual equip de govern de Carcaixent vol donar continuïtat al premi per a “afavorir la creació literària en valencià i donant visibilitat al teatre del nostre territori”. La regidora de Cultura, María Amparo Esplugues, considera que la gran activitat teatral del municipi exigix mantindre el premi.

En el mateix sentit, l'alcaldessa, Carolina Almiñana, tal com es va pronunciar també amb la Fira Modernista de Carcaixent, considera important continuar amb els projectes que afavorixen la ciutat, “i el premi de teatre infantil és un d'ells”. Les bases de la convocatòria apareixen tant en el web de l'Ajuntament de Carcaixent com en el web d'Edicions Bromera. La data límit per a presentar els originals serà el 22 de setembre de 2024.

