L'Any Sorolla diu adeu amb una exposició de les seues obres mestres

El passat 2023 va ser l'Any Sorolla, efemèride que va commemorar el centenari de la mort del pintor valencià. Al llarg dels mesos moltes han sigut les activitats i exposicions que han recordat la vasta producció artística del ‘mestre de la llum’. Tal és la seua obra que s'han necessitat també mesos del present 2024 per a enaltir la seua pintura. És el cas de la pròxima i «gran» exposició "Sorolla, cent anys de modernitat", que es podrà visitar des de mitjan octubre fins a febrer de 2025 a la Galeria de les Col·leccions Reials de Madrid.

La mostra -que es planteja «com una celebració de l'obra del pintor en el tancament del seu centenari», segons el Museu Sorolla- ha reunit 77 pintures representatives de totes les fases de la seua producció i dels principals temes tractats per l'artista. Es dona la circumstància, a més, que la selecció d'obres acollirà algunes de les pintures més emblemàtiques del pintor que es troben a la casa museu de Madrid, que tancarà per reformes a l'octubre. Moltes de les obres que formen part d'esta exposició són «les més importants i de major qualitat, i algunes rares vegades o mai s'han vist abans al nostre país», assenyalen des de la casa museu. Procedixen, continuen, «de les institucions que atresoren les millors col·leccions sobre el pintor», com el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, la Hispanic Society of America, el Museu del Prado o el Museu de Belles Arts d'Astúries, i la Col·lecció Pedro Masaveu; de grans museus com el Musée d’Orsay, la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza o Banc Santander i també de col·leccions particulars nacionals i internacionals, entre estes algunes dels Estats Units o Mèxic.

La vigència de la seua pintura

L'exposició, que es podrà visitar a la sala d'exposicions temporals de la Galeria de les Col·leccions Reials, «aborda la vigència del treball de Joaquín Sorolla i la modernitat de la seua pintura que, cent anys després de la mort de l'artista, manté la seua actualitat i la seua frescor». El comissariat de l'exposició correspon a Blanca Pons Sorolla, besneta de Sorolla i màxima experta en la seua obra, juntament amb Consuelo Lucca de Tena, exdirectora del Museu Sorolla, i Enrique Varela, director actual del Museu Sorolla. El catàleg de la mostra compta, a més, amb la participació d'especialistes en l'obra de Sorolla com Javier Barón, Carlos Reyero o Carlos G. Navarro, entre altres.

L'exposició està organitzada per Patrimoni Nacional i Light Art Exhibitions en col·laboració amb el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla.

Suscríbete para seguir leyendo