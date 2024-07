El Senat dona llum verda definitiva a la reforma del poder judicial que van pactar Sánchez i Feijóo

El Senat ha aprovat este dimecres la reforma de la Llei orgànica del poder judicial, que va ser pactada pel PSOE i el PP el mes de juny passat, després d'acordar els dos partits no acceptar cap esmena d'altres grups a la iniciativa i tombar el veto que plantejava Vox. Este és l'últim tràmit legislatiu després d'haver passat ja pel Congrés fa unes setmanes. Els senadors socialistes i populars s'han unit en un aplaudiment després de la votació, en la qual només han votat a favor eixos dos grups parlamentaris. Vox i Junts han donat el seu 'no' i el grup Esquerra Confederal, UPN i PNB s'han abstingut.

La reforma la van pactar els negociadors de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en el marc de la renovació dels vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), un òrgan que portava amb el mandat caducat cinc anys. Entre els canvis a la llei orgànica s'inclou una disposició addicional que dona un termini de sis mesos al CGPJ per a fer un estudi sobre el sistema d'elecció, que haurà de ser aprovat per tres quints dels vocals. Eixa proposta que facen es traslladarà després al Govern i a les Corts perquè, basant-se en esta, es presente una reforma legislativa per al seu debat, i si és el cas, tramitació i aprovació. Eixe nou text que s'elabore haurà de tornar a passar pel Congrés i el Senat, on es necessitarà majoria absoluta per ser llei orgànica.

Entre els canvis de la llei aprovada pel Senat s'inclou l'augment de la plantilla judicial i fiscal de 200 places cada any amb l'objectiu que en un lustre hi haja un augment de mil jutges i fiscals.

Segons la senadora del PP María José Pardo, estos canvis garantixen la despolitització de la justícia i la fi de les portes giratòries, una cosa en la qual, sospita, "no creu" el PSOE de Pedro Sánchez, al·ludint al fet que l'han forçat a fer-ho. A partir d'ara ja no es permetrà que els vocals del poder judicial hagen ocupat càrrecs polítics en els cinc anys anteriors. A més, la nova norma reforça els requisits per a ser magistrat del Tribunal Suprem, incrementant a 20 anys el temps de carrera judicial i introduïx un règim d'incompatibilitats per als membres del CGPJ i de la Fiscalia.

Marta Arocha, portaveu del PSOE, ha subratllat l'augment de requisits per a ser magistrat del Tribunal Suprem i la introducció d'un règim d'incompatibilitats per als membres del CGPJ i la Fiscalia.

