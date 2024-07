Tanca després de més de 40 anys l'última carnisseria de barri de Xàbia: "Ho hem intentat tot, però no hi ha manera de sobreviure"

La històrica carnisseria Thiviers va abaixar este dissabte la persiana per sempre. Estava en un xamfrà i donava vida al barri per antonomàsia de Xàbia. Thiviers és una barriada de finques construïdes en els anys 70. Abans hi vivien famílies treballadores que feien les compres a peu de carrer, en comerços de proximitat. Ara augmenten els pisos de lloguer turístic i fins i tot es lloguen habitacions. El sentit de comunitat es desdibuixa. I els negocis de sempre es veuen abocats al tancament. També eren espais de socialització. Ara els comerciants, farts de no poder arribar a fi de mes o de fer mil paperasses per a tindre alguna subvenció, tanquen. "Hem lluitat i ho hem intentat tot, però no hi ha manera de sobreviure", afirma, apesarada, Laura Silveira, qui ha regentat durant els últims 12 anys la carnisseria Thiviers.

"Quan jo vaig agafar la carnisseria ja feia molts anys que estava oberta. Ha funcionat durant més de 40 anys", explica Laura. Ella és una carnissera i xarcutera amb moltíssima experiència. Va veure l'oportunitat d'oferir carnisseria artesanal i productes de qualitat. "Ací tot era fresc i, si feia falta un empanat o un figatell, els elaboràvem en eixe moment. Ningú se n'anava amb les mans buides. Invertim en permisos i maquinària per a donar un bon producte. Però no ha funcionat".

El tancament de la carnisseria deixa sense vida un xamfrà del barri de Thiviers / A. P. F.

Laura, que ara té 48 anys, diu que li tocarà buscar-se la vida i començar de zero. Avança que segurament trobarà treball en un supermercat. "Allí em trobaré amb la gent que conec d'ací i els serviré un producte amb el qual no estic d'acord". Subratlla que és molt diferent la carnisseria artesanal de la industrial en safates i plàstic. "En la dieta cada vegada fiquem més coses artificials. El que nosaltres féiem ací era natural. T'indigna que no es valore la qualitat, que es perda fins i tot la tradició de l'olla familiar. Després de la pandèmia tot ha canviat molt. S'ha perdut el costum de comprar en el comerç de barri. La gent només va als supermercats".

Esta empresària advertix que els jóvens ja tenen altres hàbits de compra i que les persones majors, clients habituals del comerç de barri, "han emmalaltit tots després de la pandèmia" i els costa també més eixir de casa i tornar a socialitzar. "La gent de la nostra edat (40 i 50 anys) compra carn i embotit de qualitat quan té una festa i vol quedar bé amb els amics. Llavors busquen producte fresc i de qualitat. Però això no ens dona per a sobreviure".

"Damunt et cobren per tancar"

Laura explica que ha retardat tot el que ha pogut el tancament de la carnisseria. Però dissabte passat ja va ser l'últim dia. "Quan sumes 3.000 euros de pèrdues i no pots pagar l'autònom, no et queda més opció. I damunt per tancar també et cobren. Imagina't la contradicció. No tens diners i has de pagar per tancar el teu negoci".

També lamenta la dificultat per a aconseguir subvencions. "Sempre et falta alguna cosa. És pràcticament impossible, i si al xicotet comerç no ens ajuden, no podem eixir a flotació", advertix.

