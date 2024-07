València activa els canons per l'alt risc d'incendi al Saler

L'Ajuntament de València ha activat durant este matí els canons d'aigua de prevenció d'incendis al Saler davant el risc extrem de la jornada de hui. Les altes temperatures previstes per al dia de hui, que se situen vora els 40 graus en el litoral i per damunt d'eixa marca a l'interior, unides al vent de ponent que s'espera, han alçat totes les alarmes davant la possibilitat que es propague un incendi en pràcticament qualsevol punt de la Comunitat Valenciana. Per això, el portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, ha fet una crida a la responsabilitat de tots. L'ajuntament posa tots els recursos, però no pot fer-ho tot a soles, ha dit.

