L'associació LGTBI ‘Orgull Rural’ ha denunciat un acte d'atac homofòbic a Llombai. Segons l'associació, la bandera multicolor que adornava una de les rotondes del poble ha sigut arrancada. El passat 28 de juny, l'Ajuntament de Llombai va decorar amb vinils el nom del poble en una de les rotondes, utilitzant la bandera multicolor en commemoració del mes de l'Orgull LGTBI. Un mes després, este vinil ha quedat estripat.

L'associació LGTBI de Catadau, Llombai i Alfarb, ‘Orgull Rural’, ha definit este acte com "un atac LGTBIfòbic". El succés ha coincidit amb l'inici de les festes patronals del poble veí, Alfarb. L'associació lamenta que en èpoques de festes augmenten estos atacs contra el col·lectiu.

El cartell original que ha sigut atacat. / Levante EMV

En declaracions a este periòdic, la presidenta de l'associació, África Vercher, ha lamentat que durant les festes dels nostres pobles, "on tots haurien de gaudir, estos casos augmenten i no haurien de quedar impunes”. “Defenem que tant Catadau, Llombai com Alfarb són pobles oberts on s'accepten totes les realitats sexuals. Han de ser espais segurs per a totes les persones, i instem els ajuntaments dels tres pobles a actuar contra estos fets”, ha afegit la presidenta.

"Garantir la seguretat i el respecte per a tots"

Estes declaracions arriben després d'anys en què han ocorregut agressions tant físiques com verbals en les festes d'estos pobles contra persones del col·lectiu. L'associació fa una crida a la unitat i a la tolerància, demanant a la ciutadania i les autoritats que treballen conjuntament per a erradicar estos comportaments i garantir la seguretat i el respecte per a tots.

