La calor extrema eleva el risc d'incendis a la Comunitat Valenciana

L'onada de calor, la tercera de l'estiu, va elevar ahir els termòmetres fins als 41,8 graus a Ontinyent, amb 41,4 a Xàtiva, Alcoi i Bicorp. El pitjor, no obstant això, s'espera per a hui perquè està previst que s'arribe i fins i tot superen els 42 °C en molts punts de la Comunitat Valenciana i fins als 44 °C a Andalusia i Múrcia.

En les capitals de província, Alacant va arribar ahir als 35,3 graus, Castelló va comptabilitzar 36,1 i València 33,6 graus. En nombroses localitats es van superar els 38 graus, com a Ademús, Atzeneta del Maestrat, Elx, Llíria, Orihuela, Turís o Utiel; els 39 a Chelva, Jalance o Villena, i els 40 graus a Carcaixent.

La calor extrema i el vent han elevat el risc d'incendi per a la jornada de hui després dels conats d'ahir en localitats com Barxeta, en la partida de la Guitarreta, que va provocar una profunda preocupació pel risc per a les vivendes. El foc aconseguien estabilitzar-lo a mitjan vesprada, després de diverses hores d'intensos treballs. Les flames van obligar a mobilitzar quatre mitjans aeris, a més de dos autobombes i dos unitats de bombers forestals de la Generalitat, tres dotacions i una brigada forestal del Consorci Provincial de Bombers, així com un agent mediambiental. La Guàrdia Civil va haver de tallar al pas els accessos pròxims per seguretat.

Catorze comunitats autònomes començaran el dia hui en alerta màxima segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La sufocant calor dispararà especialment les temperatures mínimes, de fins a 28 graus en molts llocs.

Descens de temperatures divendres

És probable, segons les previsions de l'Aemet, que el divendres les temperatures descendisquen de manera quasi generalitzada en gran part del país, i d'una forma més acusada en la mitat oriental, per la qual cosa no s'espera que este dia es complisquen ja els criteris que determinen una «onada de calor». No obstant això, les temperatures continuaran sent elevades a l'interior peninsular.

El mes de juliol s'acomiada amb incendis forestals en diversos punts de la península, com Conca, Guadalajara, Alacant, Lleida, Màlaga o Múrcia, a més de la Comunitat Valenciana. Els sinistres registrats fins al moment no són d'un calibre desmesurat com en anys anteriors, però estan forçant la intervenció de nombrosos mitjans aeris i terrestres per a controlar i extingir les flames.

La consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, agraïa ahir la «calma, col·laboració i cooperació» de les autoritats locals afectades i dels veïns en l'incendi originat a Benasau assegurant que l'origen no es pot confirmar encara, fent una crida a la ciutadania per a «extremar» les precaucions.

