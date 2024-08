Un incendi en una depuradora en una piscina particular obliga a actuar els bombers a Picassent

Els bombers del Consorci Provincial de València van actuar ahir a la vesprada en un incendi que va afectar una depuradora d'una piscina particular en un xalet de Picassent. Alertats pel fum que es desprenia del lloc, al lloc es va desplaçar una dotació de Silla, una de Catarroja i un sergent de Torrent.

Segons es pot observar en les imatges difoses pel mateix ens de bombers que depén de la Diputació de València, l'aparell va col·lapsar i va formar un núvol de fum negre al voltant d'on se situava, just al costat de la piscina.

Altres incendis este estiu

No és el primer incendi a Picassent este estiu. Fa uns dies, es va cremar per segona vegada en dos setmanes una planta de residus en el polígon Joan Carles I entre els termes municipals de Picassent i Almussafes, tal com ja va contar este diari. El foc afectava residus en una zona exterior, tal com van informar els bombers en el seu moment.

