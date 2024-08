Les marquesines i els pals de l'EMT incorporen il·luminació nocturna

L'Ajuntament de València ha posat en marxa la il·luminació nocturna d'un total de 639 marquesines d'EMT València per a “oferir la màxima visibilitat i la major seguretat a la nit a la ciutadania usuària d'este servici”. Així ho ha explicat el president d'EMT i regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, qui assegura que “gràcies al recent subministrament elèctric s'ha pogut il·luminar plenament les marquesines i bona part del seu entorn amb una llum led, blanca i diàfana, que oferix la màxima visibilitat nocturna i benestar i proporciona una major seguretat durant els temps d'espera de l'autobús”.

A més d'estes 639 marquesines, “la resta, fins a arribar a les 760 noves parades instal·lades per tota la ciutat, és a dir 121, s'il·luminaran al llarg d'enguany, després de l'adjudicació este divendres per part del consell d'administració de la companyia municipal”.

EMT València compta amb un total de 820 marquesines en tota València, de les quals 760 es corresponen amb els models més nous, que són els que ara s'il·luminen. Les 60 restants, que són les antigues, es renovaran en breu i, posteriorment, també seran il·luminades a la nit.

De la mateixa manera, el Consell d'Administració d'EMT també aprovarà demà continuar amb la il·luminació dels seus pals de parada repartits per tota la ciutat amb el mateix objectiu d'oferir entorns més segurs durant la nit per a les seues usuàries i usuaris.

D'altra banda, el regidor de Mobilitat ha destacat que “EMT València creix cada dia en volum de passatgers, però no sols busquem una mobilitat eficient al servici dels nostres ciutadans, sinó també la més accessible i la més segura. Per això hem avançat en la il·luminació nocturna de la majoria de les parades d'EMT, amb l'objectiu d'oferir les màximes garanties”.

Parades i pals més segurs

El subministrament elèctric a les marquesines permetrà a més adaptar les noves tecnologies i continuar instal·lant nous panells informatius que oferixen tota la informació de servici en temps real, com les freqüències de pas, alteracions o nous recorreguts.

De fet, este divendres també s'adjudica la instal·lació de 340 nous panells electrònics informatius, en substitució dels més antics, per a continuar millorant i optimitzant la seua operativitat. L'adjudicació es farà per 1,5 milions d'euros, dels quals 1,4 estan cofinançats pels projectes Next Generation.

L'Empresa Municipal de Transports de València compta a més amb altres 410 pals de parada, dels quals es renovaran un total de 100 al llarg d'enguany.

