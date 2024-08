Els sindicats alerten que la fusió entre el BBVA i el Sabadell podria suprimir 10.500 ocupacions

Els sindicats CCOO i UGT han alertat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que la possible fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell podria arribar a costar fins a 10.500 llocs de treball. Les centrals han manifestat la seua "profunda preocupació" a la presidenta de l'organisme, mitjançant una carta rubricada pels seus dos secretaris generals, Unai Sordo i Pepe Álvarez, a la qual ha tingut accés este mitjà.

La possible oferta pública d'adquisició (OPA) feta pública al maig per la cúpula del BBVA al Sabadell ha generat oposició en diferents àmbits. També entre les files sindicals. A més dels riscos de concentració bancària, denunciats per patronals com Pimec o Foment i entitats com el Col·legi d'Economistes, la potencial integració de les dos entitats també podria suposar una maçada en termes d'ocupació.

CCOO i UGT estimen que la fusió implicaria, per a començar, una supressió d'oficines a causa de les duplicitats, una cosa habitual en els processos d'integració. Concretament, consideren que la fusió suposaria "el tancament d'entre 589 i 883 oficines a escala nacional, amb un impacte especial a Catalunya, Comunitat Valenciana, Astúries i Galícia, on el Banc Sabadell té una forta presència", segons arreplega la carta feta arribar a la CNMC.

Tancament d'oficines que es traduiria en acomiadaments, amb una pèrdua d'entre 7.685 i 10.567 llocs de treball, segons les estimacions sindicals. Encara que els efectes col·laterals de l'operació també podrien implicar acomiadaments indirectes.

"A més, la reducció de la capacitat de les empreses i autònoms per a accedir al crèdit suposaria la destrucció d'ocupació en múltiples sectors, no sols en banca. És eixa preocupació la que motiva que els dos sindicats vulguem traslladar la nostra inquietud perquè esta operació destruïsca un gran nombre de llocs de treball, tant del sector bancari com el vinculat a la petita i mitjana empresa, sobretot catalana, però també de la resta de l'Estat", afirmen les centrals.

