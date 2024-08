Els veïns de Benimaclet volen que el barri siga zona tensionada

L'Associació de Veïns de Benimaclet ha iniciat una campanya informativa per a arreplegar firmes i aconseguir que este històric barri de València siga declarat zona tensionada, la qual cosa permetria fixar límits als preus del lloguer i tractar de garantir que l'oferta immobiliària existent redunde en els residents de la zona. L'entitat veïnal obrirà durant el mes d'agost els dimecres de 18 a 20 hores i els divendres d'11 a 13 hores perquè els veïns interessats puguen inscriure's en el Registre de demandants de vivenda assequible i per a informar-los de la seua petició que l'Ajuntament de València sol·licite la declaració de zona tensionada per a este barri. "Davant el greu problema d'especulació en la vivenda, tant en propietat com en lloguer, l'Associació Veïnal de Benimaclet inicia esta campanya", que inclou el repartiment de fulls volants entre el públic interessat, han informat.

Tal com indiquen fonts veïnals, el Registre de demandants de vivenda assequible està pensat com a instrument per a informar els veïns de la Llei de zona tensionada i "el que implica i significa, i tindre un suport documental per a fer pressió sobre polítics i ajuntament i que es declare zona tensionada". La idea és tindre el local de l'associació, que se situa a l'avinguda Valladolid obert en estos horaris de matí i vesprada, "per a informar sobre el propòsit i l'estratègia del Registre de demandants de vivenda assequible, i omplir el formulari en paper per a qui ho preferisca".

Els portaveus de l'associació de veïns han informat en xarxes socials que el sistema de validació serà similar en el cas del formulari en paper: "ens quedarem amb una còpia escanejada amb el mòbil per a passar-la a l'Excel i li assignarem un número i la persona es podrà emportar les seues respostes ja amb la ID assignada".

Sobre les zones tensionades

Les zones tensionades, segons la llei aprovada pel Ministeri de Vivenda, són aquelles en la qual en els últims anys s'han registrat increments sostinguts en els preus dels lloguers, la qual cosa provoca un enorme esforç financer en les llars, amb la consecutiva pèrdua de poder adquisitiu. La declaració de zona tensionada la fa la comunitat autònoma competent, en este cas, la Comunitat Valenciana, a petició de l'ajuntament, en este cas, el de València. Bé és cert que fins a la data l'alcaldessa de València María José Catalá s'ha mostrat contrària a utilitzar la declaració de zona tensionada com a instrument per a lluitar contra l'augment dels preus dels lloguers i per a garantir el dret a la vivenda als ciutadans.

