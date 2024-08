Èxit en la campanya d'abonaments i rècord femení

El València Basket ha esgotat tots els abonaments globals disponibles i ha aconseguit un nou topall històric d'abonaments femenins, xifra que podrà continuar augmentant, ja que estos continuaran a la venda fins al 31 d'agost.

D'esta manera, el club tanca la venda d'abonaments globals, després d'haver aconseguit la xifra objectiu de 7.500 abonaments per tercer any consecutiu. El club taronja aposta per este límit per a facilitar que hi haja un nombre suficient d'entrades de partit disponibles per a la seua venda.

Els abonaments per a l'equip femení, per part seua, continuen a la venda. Però hui dia, la xifra d'abonats creix per damunt de qualsevol registre històric de l'entitat. Ja són més de 1.345 els abonats del femení, xifra que pot continuar augmentant i que suposa una nova fita per al club taronja, deixant #arrere els una mica més de 1.200 que va haver-hi la temporada passada.

L'equip femení no deixa de créixer, tant esportivament després d'una temporada històrica amb la consecució dels tres títols nacionals, com en seguiment, amb rècord d'assistència inclòs en el partit de la final comptant més de 7500 aficionats a la Fonteta.

Tots aquells interessats a adquirir l'abonament femení poden fer-ho fins al 31 d'agost, per la qual cosa es preveu que augmente esta xifra històrica d'abonaments.

El Club, en el seu comunicat, assenyala que «vol agrair també la bona resposta en la segona temporada de l'abonament baby, sent de nou nombroses les altes dels més menuts de moltes famílies, que han volgut per a ells una primera experiència com a abonats en les quals la mascota PAM els farà entrega personalment del seu peluix en pròximes dates que l'entitat transmetrà».

Suscríbete para seguir leyendo