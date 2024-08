Gaudix de la Teulada Medieval del 8 a l'11 d'agost

Del 8 a l'11 d'agost, el centre històric de Teulada es tematitza per a celebrar la Teulada Medieval. Amb un horari de 19.00 a 01.30 hores, el mercat estarà assortit d'artesania i gastronomia, on enguany prevaldran les parades temàtiques i on també trobaràs la participació de col·lectius locals com la Comissió de Festes dels Sants de la Pedra, les Mestresses de Casa de Teulada o l'Associació VIé Centenari.

La cavalcada medieval, que tindrà lloc el dijous 8 d'agost a les 20 hores des de l'av. Santa Catalina, donarà inici al mercat. L'estendard de la festa al costat dels gegants, músics, ballarines, vol de falcó, cavallers i personatges místics, obriran pas a la comitiva festera integrada per la Comissió de Festes Infantil i la Reina de Festes 2024 juntament amb les dames. També, comptarà amb la participació de l'Associació de Traginers, la Colla El Falçó i la Coral Teuladina.

Durant els dies de mercat, podràs trobar artesans treballant l'espart i la fusta, falconeria amb el vol de l'àguila i el falcó, dansa del ventre amb música en directe, personatges místics passejant, acrobàcia a la plaça de l'església i espectacles de foc. A més, hi haurà jocs de taula i fotoreclams, i els cavallers que custodien el mercat faran l'escola d'escuders per als més menuts que visiten la Teulada Medieval.

Concert de la Coral Teuladina

Paral·lelament, es faran altres actes com la projecció d'una pel·lícula de temàtica medieval el divendres 9 d'agost al cinema d'estiu, el concert de la Coral Teuladina el dia de la inauguració, l'exposició museogràfica sobre Sant Vicent Ferrer i l'actuació del Grup de Danses Font Santa de Teulada el dissabte 10 d'agost.

La regidora de Mercats, Mari Cantó, ha assenyalat la importància dels mercats temàtics com el medieval, “ja que és un punt més de trobada social, cultural i comercial per al municipi”.

Per part seua, la regidora de Cultura, Rosana Caselles, ha animat a tots i totes a gaudir de la història, la música i la vida que donarà la Teulada Medieval durant este cap de setmana d'agost.

