Inversió a la Baronia per a reduir la petjada de carboni

La Mancomunitat de la Baronia ha adquirit un vehicle Citroën E Berlingo per al desenrotllament dels treballs de l'equip d'ajuda a domicili dels Servicis Socials.

El preu final de l'adjudicació ha sigut de 32.972,50 € i la compra ha sigut finançada gràcies al Pla d'inversions 2022 aprovat per la Diputació de València. Es tracta d'un vehicle totalment elèctric amb una autonomia de 345 quilòmetres. "Amb això aportem el nostre granet d'arena en l'eliminació de la petjada de carboni i en la lluita contra el canvi climàtic", assegurava el president de la Mancomunitat de la Baronia i alcalde de Gilet, Salva Costa.

Com expliquen des de l'entitat supramunicipal, "des dels Servicis d'Ajuda a Domicili estan molt satisfets amb esta adquisició perquè és una ferramenta més per al bon fer del seu treball, ja que els facilitarà el seu desplaçament per a prestar els seus servicis pels 9 pobles que formen la Mancomunitat".

D'esta manera, segons destaquen, l'entitat continua guanyant prestacions, "primer amb la construcció de la nova seu i ara l'adquisició d'un vehicle per a continuar creixent".

El Pla d'inversions 2022 aprovat per la Diputació de València va reservar a la Mancomunitat de la Baronia un total de 142.645,93 euros, mentres dotava a la de les Valls de 125.471,03 euros.

