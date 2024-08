La C. Valenciana agreuja el seu infrafinançament en ple debat sobre el concert fiscal a Catalunya

La Comunitat Valenciana seguix a la cua en la recepció de recursos per càpita del Sistema de Finançament Autonòmic (SFA) després del tancament de l'any 2022. Ho constata Fedea en un nou informe elaborat amb les dades finals de l'últim exercici disponible, en què conclou que cada valencià va percebre 3.089 euros, la segona xifra més baixa de tot el país i a quasi 1.000 euros de distància dels ciutadans dels territoris millor tractats pel model, Cantàbria i La Rioja, que freguen els 4.000 euros de finançament per persona. A més, la situació fins i tot empitjora la de l'any previ en el cas valencià, ampliant la bretxa amb la resta.

En ple debat sobre el concert fiscal a Catalunya i que en els termes fixats en el pacte entre PSC i ERC suposaria l'eixida efectiva d'esta autonomia del règim comú, els càlculs de Fedea assenyalen que esta autonomia no està infrafinançada (rep recursos per càpita per damunt de la mitjana, quasi 300 euros més que cada valencià), encara que sí que rep menys del que aporta, segons es desgrana dels fluxos redistributius de l'SFA. És a dir, quins territoris són aportadors a la caixa comuna i quins són receptors. I només tres oferixen més del que reben: Madrid (7.395 milions), Catalunya (2.088) i Balears (345). A més, l'Estat aporta ací 14.300 milions a les autonomies.

En el cas de la Comunitat Valenciana, el saldo és positiu en 989 milions d'euros. És la diferència entre els 14.287 milions d'ingressos tributaris homogenis (la capacitat recaptatòria) i els 15.276 milions de finançament efectiu a competències homogènies que s'acaben ingressant del sistema.

Però el fet que la Generalitat reba més del que aporta no implica que ingresse els recursos necessaris per habitant ajustat. Més aïna al contrari, tal com torna a concloure l'informe del director de Fedea, Ángel de la Fuente, que situa el finançament real de la Comunitat Valenciana a més de 8 punts de la mitjana (91,8 sobre la base 100, que és la mitjana nacional). Empitjora un 0,3 % respecte a l'any anterior. Només Múrcia n'ix pitjor tractada pels càlculs de repartiment. Suposa seguir un altre any més rebent ingressos amb els quals es paga la Sanitat, l'Educació i els servicis socials per davall de la mitjana, com cada any des de fa quasi un quart de segle.

Traduït a euros, este infrafinançament suposa que cada valencià perceba els citats 3.089 euros, 276 euros menys que la mitjana (3.365 euros per habitant ajustat). Només Múrcia (3.056) ingressa menys per persona. Lleugerament per davant, però també infrafinançades, Castella-la Manxa i Andalusia.

La distorsió dels fons

El document també reafirma la tesi dels experts valencians sobre la distorsió que generen la majoria de fons amb els quals es calcula el repartiment. L'exemple més clar és el de Suficiència, que resta més de 14 punts de finançament a la C. Valenciana. De la Fuente destaca com estes diferents fórmules d'ajust "varien els índexs" de finançament.

I ho il·lustra amb un gràfic molt evident en el qual tracta de reflectir l'evolució dels recursos per a rebre segons es van executant estos càlculs, que tenen en compte aspectes com la dispersió geogràfica, l'envelliment o la insularitat. El de Fedea conclou que el fons de Garantia (de Servicis Públics Fonamentals), on pararan el 75 % de la recaptació de cada territori, "reduïx enormement les disparitats de recursos entre regions, respectant aproximadament l'ordenació inicial de les comunitats per capacitat fiscal bruta".

Finançament a competències homogènies per habitant ajustat en les diferents etapes del sistema, Fedea. / Fedea

En el cas valencià s'aprecia com la línia blava, després d'aplicar eixe fons de Garantia, eleva lleugerament el finançament per a percebre per la Generalitat. No obstant això, després de passar pels filtres de la resta de fons, especialment el de Suficiència, l'autonomia acaba percebent menys recursos dels que obtindria segons la seua capacitat fiscal, cosa que només succeïx amb les tres aportadores netes. Segons el Ministeri d'Hisenda, en eixe últim exercici liquidat, la C. Valenciana va aportar a esta guardiola més de 2.000 milions d'euros.

A més, la situació valenciana respecte a la mitjana s'agreuja en 2022 pel repartiment de recursos extraordinaris del Govern, del qual també n'ix perdent. Els ingressos addicionals, explica De la Fuente, venen de la compensació per la pèrdua de recaptació per la rebaixa d'uns certs impostos i de la condonació dels saldos negatius de l'SFA de 2020 (dels quals no es va beneficiar la C. Valenciana).

Finançament efectiu i augmentat per habitant ajustat. / Fedea

D'esta manera s'obté el que Fedea anomena el "finançament augmentat". I la C. Valenciana empitjora la seua situació després d'estes assignacions, passant del 91,8 al 88,9, a més d'11 punts de la mitjana. La pitjor tractada de tot l'Estat.

