La Comunitat Valenciana posseïx una piscina per cada 21 habitants

No hi ha res millor que un bon capbussó per a combatre les elevades temperatures que està vivint la Comunitat Valenciana durant este estiu. Encara que el territori valencià compta amb les millors platges per a refrescar-se, una gran part de la població té la sort de donar-se un bany amb total comoditat, i sense haver de desplaçar-se molt lluny, en la seua piscina particular. Sens dubte, estos recintes s'han convertit en el millor lloc per a refugiar-se davant estes onades de calor, per la qual cosa és un element imprescindible a l'hora de llogar un apartament o buscar un lloc per a gaudir de les vacacions.

Per això, el territori valencià compta amb una gran quantitat de piscines. Concretament, posseïx un total de 250.742 piscines, és a dir, una per cada 21 habitants, segons s'arreplega en les dades anuals de la Direcció General del Cadastre i les quals probablement s'incrementen durant els pròxims anys. Amb estes xifres, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb major nombre, només per darrere d'Andalusia, que en posseïx 315.143, la qual cosa suposa el 23,45 % de les 1.343.645 piscines totals a Espanya. Per part seua, el territori valencià concentra el 18,86 % del total. No obstant això, les xifres varien segons la província o la comarca.

La Marina Alta (Alacant) és el territori amb major nombre d'estanys per ciutadà, ja que hi havia un total de 37.930 piscines, la qual cosa es traduïx en una per cada cinc ciutadans. En altres paraules, és probable que cada vivenda familiar d'esta comarca compte amb un lloc per a prendre el bany. Junt amb la Marina Baixa, amb 13.646 piscines (1 per a cada 14), sumen el 21 % del total de piscines valencianes. Estes elevades xifres preocupen davant la situació de sequera que viu el territori. Com a mostra d'això, esta setmana el centre de salut de Teulada-Moraira informava els ciutadans que s'havia quedat sense aigua potable fins a un nou avís.

A la Marina Alta li seguixen molt de prop les comarques de la Foia de Bunyol i el Camp de Túria amb una piscina per cada sis habitants, és a dir, 8.274 i 32.147 instal·lacions respectivament. Això es deu a la gran presència d'urbanitzacions en estes zones.

En el costat contrari es troba València, amb només 613 piscines per als seus 804.121 veïns, és a dir, una per a cada 1.311 ciutadans. Per davall d'esta se situa la comarca dels Ports (Castelló), on els seus 6.689 habitants només poden gaudir de les 62 piscines instal·lades (1 per cada 108 veïns). Li seguix molt des de lluny la comarca Requena-Utiel, amb 626 per als seus 38.110 habitants, és a dir, una per cada 61 veïns i veïnes.

Per províncies

Per províncies, Alacant és el territori amb major nombre de piscines per habitant (130.032), amb una mitjana d'una per cada 15 veïns, seguit de València (101.156), que posseïx una per cada 26, i, finalment, se situa Castelló (19.554), amb una piscina per cada 31 veïns.

Suscríbete para seguir leyendo