Ortolá conquista Silverstone

Quina millor manera de celebrar vint anys de vida que conquistant un dels temples més mítics del món del motor. Iván Ortolá es va emportar la victòria en el Gran Premi de Gran Bretanya donant una lliçó de maduresa i tenint controlada la carrera en els moments decisius.

Poca garantia és l'avantatge d'eixir des de la pole en Moto3, però sí que li atorgava la condició de, si no favorit, ferm aspirant. I amb naturalitat va assumir els galons amb un cel encapotat que amenaçava amb pluja. Va ser inevitable la carrera de grup, en la qual el lideratge anava alternant-se entre una llarga llista de candidats. Però a l'hora de la veritat, a poques voltes del final, Ortolá va començar a mostrar que tenia una mica més i va intentar anar-se'n. Missió impossible fins que un error de Kelso quan intentava arrabassar-li el lideratge va generar un buit de mig segon respecte a Daniel Holgado i David Alonso a cinc voltes del final. Se l'anava a jugar amb ells i amb Collin, sobre qui va escometre l'avançament de la victòria en una vibrant apurada de frenada en plena última volta. S'havia desfet instants abans d'Alonso. Encara li esperaven unes últimes corbes intenses en les quals va haver de defendre's de forma numantina dels continus atacs del pupil de Jorge Martínez Aspar. Van ser debades, perquè Ortolá estava decidit a guanyar en gran i va ser el més fort del dia. Poc va poder retallar, això sí, perquè el colombià no es va moure de la segona posició i manté una renda de 53 punts sobre el vencedor d'ahir i 66 sobre Holgado, que va finalitzar quart.

Bon dia per a García Dols

Qui també aferma el seu lideratge és Sergio García Dols. No va poder pujar al podi a Silverstone, però el seu quart lloc obté molt valor pels pocs punts sumats per Ogura (2), Roberts (0) i Aldeguer (4). Esta vegada el protagonisme va ser per a Aron Canet, que va pujar al podi per segona vegada esta temporada en finalitzar segon per darrere del local Jake Dixon, que va donar la primera victòria de l'any a l'Aspar Team en Moto2.

