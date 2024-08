Salvament Marítim rescata una embarcació encallada al Far de Cullera

La carretera del Far es va convertir el dissabte en un centre d'atenció especial per als estiuejants i curiosos que caminaven pel passeig existent en la zona. Una embarcació d'esbarjo havia quedat encallada al costat de les roques i va ser un ciutadà qui va avisar la Policia Local de Cullera, que ràpidament es va personar en esta franja del litoral.

Els agents van intentar contactar amb els tripulants i van descobrir que pel que sembla l'embarcació no havia atracat de manera correcta i no havia ancorat bé desplaçant-se fins a la zona de roques sense haver de lamentar cap dany personal.

La mateixa central de la Policia Local va contactar amb els servicis de Salvament Marítim i els va facilitar les dades de l'embarcació per a poder coordinar l'ajuda necessària per a traure-la del destret.

Com que hi ha poca profunditat en el lloc on estava encallada l'embarcació, es va haver de recórrer a una embarcació més xicoteta que la primera que havia desplaçat Salvament Marítim per a poder remolcar l'embarcació fins a una zona segura en la qual poguera navegar.

