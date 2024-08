La falta de personal obliga a anul·lar desenes de multes de les platges

La falta de personal en el departament de procediment sancionador, això és, l'àrea de l'Ajuntament de València on es tramiten les multes, ha provocat que desenes de sancions hagen hagut de ser anul·lades. Tal com ha comprovat Levante-EMV, que ha tingut accés a una vintena d'expedients, bona part de les multes imposades pels agents de la Policia Local entre els mesos de gener a maig de 2024 han hagut de ser anul·lades perquè no han sigut notificades als infractors.

Butlletins sense cobrar de 150 a 300 euros

El butlletí de denúncia té tres mesos per a ser traslladat al denunciat de manera oficial perquè administrativament siga vàlid, però al no avançar el procediment, s'ha d'anul·lar. Este diari ha accedit a expedients per propostes de multes a les platges de la Malva-rosa, de la Devesa del Saler i d'Arbre de Gos, així com al passeig Marítim i en altres punts del litoral. Són sancions -finalment anul·lades- per passejar amb el gos per la platja, per estacionar en llocs prohibits, per envair la zona dunar o per utilitzar de manera incorrecta servicis com les dutxes o els llavapeus. Les quanties econòmiques que no han sigut cobrades van des de 150 a 300 euros per cada multa.

El problema de la falta de personal en procediment sancionador, que depén de la regidora Julia Climent, provoca que les propostes de multes que plantegen els agents de la Policia Local caiguen en sac foradat. Els policies fan el seu treball, però els butlletins que proposen es queden en lletra morta al no ser notificats dins del termini i en la forma corresponent als infractors, la qual cosa obliga a anul·lar-los. Fonts de l'equip de govern atribuïxen estes anul·lacions de sancions a la falta de personal, probablement derivat a altres departaments.

«Menyspreu» a la Policia Local

Per part seua, el regidor socialista Borja Sanjuán ha denunciat que el govern de María José Catalá «és incapaç d'organitzar els departaments i un any després comprovem com en Procediment Sancionador no disposa de recursos per a dur a terme el seu treball». El regidor ha lamentat que esta situació «comporta que el treball que fa la Policia Local no prospere». «Es tracta d'un menyspreu absolut cap a la labor que desenrotllen els agents perquè es complisquen les ordenances», acaba

