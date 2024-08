Un helicòpter es desploma a l'Albufera

Efectius del Consorci Provincial de Bombers treballen en el rescat d'un o diversos ocupants d'un helicòpter que ha xocat contra el cablejat elèctric de l’Albufera, segons han detallat fonts d'Emergències i del Consorci de Bombers.

L'incident s'ha produït poc abans de les 11 del matí quan, per causes que es desconeixen, l'aeronau que feia tasques de fumigació ha xocat contra el cablejat i s'ha desplomat contra els arrossars.

Els bombers traslladen la nau a una zona segura / CPB

Ràpidament, l'helicòpter de Bombers València, així com l'equip Gera, s'ha desplaçat fins al lloc per a traslladar la nau a una zona segura per a evitar l'abocament de combustible i del líquid de fumigació. Les mateixes fonts assenyalen que no s'han registrat ferits.

