Juliol va marcar tres dies amb temperatures rècord

Els passats 20, 30 i 31 de juliol van marcar rècord de dies càlids a la Comunitat Valenciana i s'espera per a este agost un augment del 5 % dels registres de temperatures més càlides -sense arribar a rècord- en este mes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Precisa, així mateix, que seguiran les temperatures altes, superiors als valors normals de la primera quinzena d'agost.

Quant a pluges, Aemet no preveu precipitacions a mitjà termini, excepte les tempestes de l'interior de la província de Castelló, que hui poden deixar graníssol i ratxes fortes de vent.

Este dimarts les temperatures continuen significativament elevades en tota Espanya, especialment en la mitat sud i nord-est peninsular, amb la previsió d'arribar a valors rècord en la segona mitat de la setmana, i l'entrada d'un front atlàntic que recorrerà d'oest a est.

El caràcter tèrmic previst per a la massa d'aire assentada sobre tot el territori, en relació als registres de 1991 a 2020, serà dels més càlids, fins i tot amb valors rècord, informa Aemet en el seu compte de la xarxa social X.

Per damunt dels 35 graus

Continuaran els valors per damunt dels 35 °C de màxima en la major part d'interiors de la mitat sud i nord-est peninsular, àrees de l'altiplà nord i punts de Mallorca, i es pot arribar a superar els 40 °C en valls de la mitat sud i zones de la Manxa.

Tampoc s'esperen grans canvis en les temperatures mínimes, amb alguns augments en el nord-est peninsular i descensos en el sud-oest i a Canàries. Però les nits continuaran sent tòrrides, sobretot en els litorals mediterranis, on no baixaran dels 25 °C.

No obstant això, l'agència ha activat avís taronja en la campanya cordovesa, on les màximes poden aconseguir els 40 °C, i avís groc per temperatures altes en àmplies zones d'Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Madrid, Múrcia i la Comunitat Valenciana.

El vent alisi continuarà bufant a Canàries. Seran vents fluixos en general a la Península i Balears; de component nord al Cantàbric i en el quadrant nord-oest peninsular; de component sud i est en la façana oriental i Balears, i hi haurà predomini de component oest i sud en la resta del territori.

Aemet demana molta precaució per als pròxims dies davant el "risc molt alt o extrem" que es registren incendis forestals per les temperatures elevades i la sequedat ambiental i del sòl en la major part d'Espanya peninsular i dels arxipèlags canari i balear.

Suscríbete para seguir leyendo