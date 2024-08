Mazón es mostra optimista en la negociació dels pressupostos

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, insistix que no es planteja convocar eleccions anticipades en la Comunitat Valenciana malgrat governar en minoria després de la marxa de Vox i confessa ser "optimista" de cara a la negociació dels pressupostos per a 2025, que el PP abordarà amb tots els grups.

En una entrevista amb l'Agencia EFE, Mazón respon així en ser preguntat sobre la possibilitat d'un avançament electoral en cas que no pogueren aprovar-se els pressupostos de la Generalitat per a 2025 al no comptar amb el suport intern de Vox en el si del Consell, després de la seua eixida al juliol per orde de la direcció nacional.

Segons el també líder del PPCV, la "ferramenta fonamental" per a liderar el canvi polític que abandera a la Comunitat després de l'etapa del Botànic no implica només pel pressupost, sinó que compten amb decrets, decrets llei, modificacions pressupostàries, un pressupost ja aprovat per a 2024, normatives, instruccions dels consellers o la gestió de fons europeus per a polítiques concretes.

Ferramentes de treball

"Tot això són ferramentes de treball i, per tant, utilitzarem totes les que tinguem a la nostra disposició per a ser eficaços, per a ser ràpids", segons Mazón, qui postil·la: "No, jo no em plantege un avançament electoral perquè els valencians han votat per a quatre anys de polítiques de canvi, em coste més o em coste menys".

"Jo soc optimista, al marge que efectivament cal arribar a eixe punt -el de presentar un projecte de pressupostos a les Corts-; jo el que no faré és això de Pedro Sánchez, qui va incomplir la seua obligació, ni tan sols d'elaborar-los o de presentar-los al Congrés. Jo elabore pressupostos, jo presentaré pressupostos" davant el Parlament Valencià i complirà amb la seua "obligació".

"Serà interessant preguntar-li a la resta de grups si assumiran la seua responsabilitat", segons Mazón, qui insistix que ell sí que ho farà i parlarà "amb tots i cada un dels grups, de tots i cada un dels articles d'eixa llei de pressupostos per a tractar de tirar-los avant", i apunta: "I no soc massa pessimista respecte al que puga passar".

La posició de Vox

Preguntat sobre si en el PP preveuen que Vox puga ara elevar el to de les seues negociacions a l'hora de secundar o no determinades partides dels pressupostos, respon: "Això li toca a Vox".

"Si plantegem una normativa per a avançar en la reforma fiscal i Vox no hi està d'acord, haurà d'explicar-ho Vox. Si plantegem noves iniciatives per a avançar en la llibertat educativa, això haurà d'explicar-ho Vox. Si no està d'acord en el fet que aprofundim en la simplificació administrativa que el mateix Vox ha votat estant en el Consell, això haurà d'explicar-ho Vox", advertix.

"Veurem què posa per davant cada u, si el seu interés de partit o la instrucció que li donen des de Madrid o els interessos d'Alacant, València i Castelló. És el moment de decidir i a l'octubre tindran la capacitat de decidir o la teua línia de partit o el que et manen des de fora de la Comunitat Valenciana", assenyala.

Segons Mazón, això podria passar "bé perquè tens una ministra sanxista (la líder del PSPV, Diana Morant), bé perquè tens una cap que es diluïx tipus Yolanda (Díaz, vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, sòcia de Compromís), o bé perquè des de la teua seu nacional t'obliguen a trencar un govern (en al·lusió a Vox). Vorem qui prioritza els interessos d'ací o les estratègies d'allí".

Pròxims passos legislatius

I després del corpus legislatiu que el PP, amb el suport de Vox, va presentar al març davant les Corts i ha anat aprovant (les lleis de llibertat educativa, de concòrdia, de transparència, de l'Agència Antifrau i d'À Punt) fins a este estiu, Mazón esbossa què serà el pròxim a presentar a la cambra per al seu debat i ratificació.

Així, avança que seran un decret llei sobre vivendes de protecció oficial (VPO) que cree un nou marc normatiu i un model valencià propi i un altre sobre vivendes turístiques.

També preveuen eliminar tres "impostos polítics" que va deixar el Botànic com una "bomba de rellotgeria" perquè entraren en vigor en 2025 (per a centres comercials, per a vehicles i per a indústria), i una nova Llei d'ordenació del territori per a simplificar i planificar millor el desenrotllament sostenible de cada ajuntament.

La llei de concòrdia i Vox

Respecte a la nova Llei valenciana de concòrdia, que deroga la que va aprovar el Botànic sobre memòria democràtica i sobre la qual el Govern central ja ha anunciat que recorrerà encara que podria arribar-se abans a un acord bilateral, Mazón insistix a preguntar-li al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "quin és el problema" a l'hora d'ampliar des de 1978 fins a l'actualitat el període de víctimes d'ETA.

El president assenyala que està disposat a dialogar "sempre, per principi i per convicció, però en igualtat de condicions; amb paranys i amb demagògia, no".

Quant a la relació actual amb Vox, recorda que des del PP continuen parlant amb este partit però en les Corts, en lloc de diàriament en el si del Govern Valencià, "igual que fem amb Compromís, igual que fem amb el Partit Socialista. Discrepem en algunes coses i en unes altres podem estar d'acord", apunta.

"En estos moments, en l'arc parlamentari, l'únic partit que pot dirigir-se a tots els votants per igual és el PP", proclama Mazón, qui agraïx a l'exconsellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, qui a més s'ha donat de baixa de Vox, la labor d'enguany ("em consta que ha treballat moltíssim més del que la gent ha vist o del que la gent creu", remarca), igual que amb Vicente Barrera (exvicepresident i exconseller de Cultura) i José Luis Aguirre (exconseller d'Agricultura).

