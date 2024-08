Rescaten una família amb fills menors l'embarcació dels quals va naufragar en la costa del Portitxol de Xàbia

Les vacacions en la mar poden convertir-se en un segon en un drama. Això li va passar ahir a una família que navegava pel litoral del Portitxol de Xàbia. L'embarcació estava a uns 200 metres de la cala de la Barraca. Va patir una via d'aigua. Va començar a afonar-se. La família amb fills menors va demanar ajuda. Ràpidament hi va acudir la llanxa de rescat de la Creu Roja. Els socorristes van evacuar els menors i un adult. Mentres, un altre adult es va quedar a bord per a esperar la Salvamar Diphda de Salvament Marítim, que va remolcar a port l'embarcació danyada i que amenaçava d'afonar-se.

La costa del Portitxol de Xàbia / A. P. F.

I no va ser l'únic rescat en la mar en un dia molt mogut en la costa de Xàbia. Un menor es va accidentar en saltar a la mar des del penya-segat de la cala del Tangó. Va saltar des de bastant altura. Estos salts sempre són perillosos. Es va colpejar amb una roca. L'impacte va ser en una cama. Es va marejar a conseqüència del dolor i l'esglai. Uns turistes adults van telefonar al 112. L'accidentat estava amb un grup d'amics, tots ells menors d'edat. Havien acudit a llançar-se des del penya-segat sense cap adult ni familiar.

Una embarcació de la Creu Roja amb tres socorristes i un patró va acudir a esta cala. Els rescatadors van portar el menor lesionat a l'escullera del far verd del port. Allí estava l'ambulància de la Creu Roja. Després d'avisar els seus tutors i valorar les ferides, que no revestien gravetat, es va decidir no traslladar el xic a l'Hospital de Dénia.

Perdut mentres feia paddle surf a la Granadella

Els socorristes de la Creu Roja també van trobar un banyista que feia paddle surf i que es va perdre en la costa de la Granadella. A més, van traslladar al centre de salut un jove que va patir una possible luxació de ròtula mentres prenia el bany a la platja de l'Arenal.

Així és un dilluns qualsevol d'agost en la costa de Xàbia.

