Solució als problemes de correu dels disseminats de Torres Torres

Els veïns de les zones disseminades de Torres Torres veuran per fi solucionats els seus problemes de correspondència després d'anys amb problemes perquè arribara el correu, atesa la negativa de l'empresa a accedir a estos enclavaments, ja que no té obligació de prestar el servici per tractar-se de zones no urbanes.

Ordenança

Per a posar fi a esta situació i evitar el desplaçament d'estos veïns, la corporació municipal, a proposta del PSPV, ha aprovat la instal·lació de vora un centenar de casellers al poble, entre l'Ajuntament i la llar del jubilat. Un acord pactat amb els residents afectats, que implicarà una nova ordenança i la seua corresponent taxa per l'aprofitament de domini públic, van explicar en la sessió.

Els veïns hauran de pagar 90 euros per la instal·lació i un cànon de 15 euros a l'any, per temes de manteniment, quantitats molt més accessibles que les que abonaven per bústies en les oficines de correus, tal com es va dir en el ple.

El punt es va aprovar amb els tres vots del PSOE i dos del PP.

Suscríbete para seguir leyendo