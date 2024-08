El Tresor col·loca 5.187 milions en lletres a sis i dotze mesos i retalla la rendibilitat oferida a inversors

El Tresor Públic ha col·locat este dimarts 5.187 milions d'euros en deute a curt termini, en el rang mitjà previst, i ho ha fet oferint rendibilitats més baixes tant per les lletres a sis mesos com per la referència a dotze mesos, segons les dades publicades pel Banc d'Espanya.

Malgrat retallar la rendibilitat, l'alt nivell d'interessos oferit ha mantingut l'apetit inversor dels mercats pels títols espanyols, ja que la demanda conjunta de les dos referències quasi ha arribat a duplicar l'adjudicat, amb unes sol·licituds de 8.672 milions d'euros.

En concret, el Tresor ha col·locat 1.256 milions d'euros en lletres a sis mesos, davant d'una demanda de 2.770 milions d'euros, i ha oferit una rendibilitat marginal del 3,267 %, inferior al 3,456 % de l'emissió prèvia.

En la subhasta de lletres a dotze mesos l'organisme dependent del Ministeri d'Economia ha adjudicat 3.930 milions d'euros, amb unes peticions de 5.901 milions per part dels inversors, i l'interés marginal s'ha col·locat en el 2,975 %, per davall del 3,392 % anterior.

El mes d'agost, el Tresor Públic ha decidit no convocar la subhasta de bons i obligacions de l'Estat que estava prevista per al dia 22. D'esta manera, el mes d'agost el Tresor preveu convocar un total de tres subhastes, com sol ser habitual cada any. En concret, el dia 1 es van subhastar bons i obligacions de l'Estat; el 6, lletres a 6 i 12 mesos, i el 13, lletres a 3 i 9 mesos.

Programa de finançament del Tresor per a 2024

En conjunt, l'estratègia de finançament del Tresor de 2024 preveu unes necessitats de finançament nou de vora 55.000 milions per a este exercici, la qual cosa suposa una reducció 10.000 milions respecte a les de 2023.

Per part seua, l'emissió bruta prevista ascendirà a 257.572 milions d'euros, un 2 % superior a la de 2023 a causa de l'increment de les amortitzacions, i el gruix es cobrirà mitjançant l'emissió d'instruments a mitjà i llarg termini amb l'objectiu de mantindre la vida mitjana de la cartera de deute públic.

Dins de l'estratègia del Tresor per a 2024 està previst recórrer novament a les sindicacions per a l'emissió de determinades referències d'obligacions de l'Estat.

Uns altres dels objectius per a 2024 serà mantindre la diversificació de la base inversora i apostar per l'emissió de bons verds com a element estructural del programa de finançament, reforçant d'esta manera el mercat de finances sostenibles.

Suscríbete para seguir leyendo