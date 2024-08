Continuïtat en el cos tècnic del triplet taronja

Rubén Burgos seguirà al capdavant del València Basket femení després d'una temporada per a la història amb el triplet de Lliga, Copa i Supercopa. I ho farà amb pràcticament el mateix cos tècnic al seu al voltant, començant per la continuïtat de Roberto Hernández i Marta Sorlí com a entrenadors assistents per quarta temporada consecutiva després d'aterrar en el primer equip en la temporada 2021-22.

Com a delegat de l'equip, per tercer any consecutiu estarà Sergi Blasco al càrrec de la logística, i pel que fa a la preparació física de les jugadores, Javi Bayarri tindrà la responsabilitat d'este apartat per segona temporada.

Vicente Sebastiá seguirà als comandaments dels servicis mèdics de l'equip per sèptima temporada consecutiva. En l'apartat de fisioteràpia continua Julia Cerrillo per a començar la seua quinta temporada en l'staff i compaginarà eixa funció amb l'única novetat en l'equip de treball de l'equip professional femení. El fisio Diego Naturil arriba procedent del primer equip femení del Vila-real CF i que torna al Club després d'una experiència anterior com a fisioterapeuta a L’Alqueria del Basket.

Este grup de treball de l'equip femení comptarà a més amb la permanent ajuda del Departament de Rendiment, que engloba les àrees de preparació física, fisioteràpia, nutrició, psicologia i medicina amb Pedro Cotolí liderant esta àrea.

Diferents especialistes secundaran durant tot el curs els dos equips professionals. Julio Galcerán repetix com a responsable de la readaptació, mentres que Rubén Portes tornarà a ser l'especialista en treball de força i Álvaro Domínguez continuarà com a nutricionista.

Així doncs, Rubén Burgos seguirà al comandament de l'equip per octava temporada consecutiva i allarga el seu avantatge com l'entrenador amb més temporades i més partits dirigits (310) de la història del club. Una xifra que continuarà augmentant la pròxima campanya.

