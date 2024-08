Fons europeus sufragaran part de les obres de l'Alqueria de l'Advocat

Les obres de rehabilitació de l'Alqueria de l'Advocat se sufragaran en part amb finançament europeu. Això serà possible gràcies a l'addenda aprovada pel Consell al conveni subscrit entre la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (actual Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana) per a l'execució del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP).

El suport econòmic provindrà del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), un programa europeu que té com a objectiu la revitalització d'infraestructures clau a través d'inversions que fomenten la sostenibilitat.

El projecte de l'Alqueria, com recorden des de la Conselleria, no sols pretén preservar l'edifici, sinó també reduir el seu impacte ambiental mitjançant grans avanços en l'eficiència energètica.

Les obres van començar fa temps amb un pressupost inicial superior als 1,6 milions d'euros, que es va ajustar a 1,4 milions després de les millores presentades en l'oferta. No obstant això, en 2023 es va aprovar una ampliació de 275.000 euros addicionals i de sis setmanes en el termini d'execució, previst inicialment per a un any.

La rehabilitació inclou l'adaptació de l'edifici perquè albergue les oficines d'Espacios Económicos Empresariales, l'entitat responsable de la gestió de Parc Sagunt.

