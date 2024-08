L'ajuntament adjudica 22 vivendes de l'edifici dels reallotjats de Campanar

L'Ajuntament de València ha adjudicat 22 vivendes de l'edifici del barri del Safranar per a lloguer assequible de jóvens i majors de 65 anys inscrits en el Registre de demandants de vivenda. Es tracta de l'immoble de propietat municipal on van ser reallotjades les famílies afectades per l'incendi de Campanar.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, “des de l'administració hem de donar resposta a les necessitats dels nostres veïns que estan esperant tindre accés a una vivenda en lloguer assequible. Per eixa raó no podem detindre'ns ni un minut i posem en marxa els mecanismes d'adjudicació que permeten que les vivendes de l'Ajuntament estiguen disponibles per a les famílies que ens les estan demandant”.

En este sentit, “i tal com ja va confirmar l'alcaldessa de València, M. José Catalá, en la seua primera visita a l'edifici, les noves adjudicacions es destinaran al lloguer de jóvens i majors de 65 anys amb preus assequibles en funció de la renda, ja que es tracta de dos grups socials que en l'actualitat estan trobant més problemes a l'hora d'accedir a una vivenda”, ha afegit Giner.

A partir d'este inici en les adjudicacions, des del departament de Vivenda s'efectuaran totes les gestions administratives oportunes per a continuar adjudicant la resta d'immobles de l'edifici del Safranar. Cal assenyalar que este immoble compta amb 131 vivendes de dos i tres habitacions. Finalment, van ser 99 les vivendes que es van adjudicar als veïns afectats per l'incendi a barri de Campanar, però en este moment ja han deixat l'edifici 41 famílies.

Més de mig centenar de reallotjats preparen la mudança

“Fins ara, l'edifici del Safranar ha servit perquè l'Ajuntament poguera reallotjar les famílies afectades per l'incendi. Però ara hem d'ocupar-nos d'eixes altres famílies de la ciutat de València que per diferents situacions i circumstàncies també necessiten l'ajuda de l'administració”, ha comentat Juan Giner.

Amb la posada en marxa d'esta iniciativa, cal recordar que es tracta de la segona adjudicació de vivendes en lloguer assequible que fa l'Ajuntament, ja que a principis del mes de desembre de 2024 es van atorgar 17 vivendes. En només un any, l'Ajuntament de València ja ha adjudicat 39 vivendes en lloguer assequible, davant de les 31 del mandat anterior.

