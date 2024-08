Compte arrere per a l'inici dels treballs de desenrunament en l'edifici incendiat de Campanar

La reconstrucció de l'edifici que es va incendiar a Campanar el passat 22 de febrer, que va deixar deu víctimes mortals i 400 persones sense llar, continua fent passos i després de conéixer-se que el despatx d'arquitectura Arqueha, el mateix que va desenrotllar la torre Ikon, obra pòstuma de Ricardo Bofill a València, ha sigut seleccionat per a la reconstrucció de les dos torres amb 137 vivendes, l'administradora de la finca ha avançat a Levante-EMV que ja s'ha posat en marxa la fase de desenrunament de l'immoble, prèvia a la rehabilitació en si. On encara no hi ha acord és entre la companyia asseguradora de l'edifici (Mapfre) i les dels particulars per a concretar les indemnitzacions. Mentres, l'estructura calcinada de l'edifici encara sorprén i esglaia a tot el que passa per l'avinguda Mestre Rodrigo.

L'edifici de Campanar incendiat / Germán Caballero

L'Associació de Propietaris d'Afectats per l'Incendi de Campanar, una de les dos que es van crear després de la tragèdia, hi ha una altra denominada Ardic i formada pels inquilins o arrendataris de Campanar, confia que l'edifici, construït en 2008, puga estar reconstruït en 2027. Per a poder suportar les càrregues que generarà tot el procés, l'associació, va avançar una de les seues vocals, sol·licitarà a la Generalitat que prorrogue les ajudes al lloguer concedides als damnificats per l'incendi fins que acabe la reconstrucció de l'edifici sinistrat, situat a la cantonada de Mestre Rodrigo amb Rafael Alberti, en el nou barri de Campanar. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va anunciar al juny que les ajudes al lloguer es prorrogarien sis mesos. No obstant això, els damnificats sol·licitaran que es prolonguen fins que acaben les obres de reconstrucció.

Hipoteques, lloguer i reconstrucció

Encara que cansats després de quasi sis mesos de la tragèdia i fora de les seues llars, les famílies de l'incendi comencen a veure avanços en la reconstrucció de l'edifici. El juny passat l'Institut Tècnic de Materials i Construccions (Intemac) va avalar que l'estructura de l'immoble no havia patit danys malgrat la virulència del foc i la ràpida propagació de les flames que en només una hora van devorar la finca. La reconstrucció era l'opció prioritària per als propietaris, alguns dels quals continuen havent de fer front a la hipoteca i sospiten que també hauran d'assumir part dels costos de la reconstrucció, ja que dubten que les asseguradores ho cobrisquen tot. Per això, anuncien que al setembre sol·licitaran formalment a la Generalitat una pròrroga en les ajudes al pagament del lloguer.

Les 130 famílies damnificades per l'incendi de Campanar que en el seu moment formaven una xicoteta comunitat dins del barri de Campanar s'han dispersat per diferents barris i en altres poblacions. Quasi un centenar de famílies es va reubicar en l'edifici de vivendes de lloguer assequible que l'Ajuntament de València acabava de comprar a Safranar, on encara viuen 58 famílies que hauran d'abandonar estos pisos el 26 d'agost pròxim. Altres afectats van llogar en altres barris o es van traslladar a segones residències. Alguns inquilins després de descartar la possibilitat de tornar a Campanar per l'elevat preu dels lloguers es traslladaran a viure a poblacions pròximes com Mislata.

