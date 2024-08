Els apartaments turístics s'estenen per Patraix i ocupen antigues cafeteries malgrat la moratòria

La web ciutadana "quenotetiren.com", impulsada pel grup de Compromís i on es poden denunciar possibles casos d'apartaments turístics il·legals, ha rebut un total de 2.800 denúncies en els dos mesos i mig que ha estat funcionant. La majoria són del centre històric i del Marítim, mentres que districtes com el Pla del Real o el barri de la Llum a penes tenen denúncies. Crida l'atenció l'increment de denúncies en els barris pròxims a l'estació de l'AVE, estos són Russafa i Patraix, on s'han registrat desenes de denúncies en el web de Compromís. En este últim s'ha denunciat en les últimes hores a través del web de Compromís l'obertura d'apartaments turístics en un baix comercial on hi havia fins fa poc una cafeteria i cerveseria. Els inversors han aprofitat fins i tot les lletres del rètol original, de "Cafeteria i Cervecería" a "Casa Vecina". Malgrat la moratòria d'un any a les noves llicències dels apartaments turístics, aprovada per l'Ajuntament de València el mes de maig passat, este tipus de negocis continua proliferant. Cal recordar que quan es va aprovar esta moratòria, sense retroactivitat, ja s'havien rebut més de 700 sol·licituds de llicència i declaracions responsables.

De les 2.800 denúncies rebudes, 523 s'ha comprovat que corresponen a apartaments legals i inscrits en el Registre oficial de la Generalitat. De les 2.277 denúncies amb base comprovades per Compromís, 1.938 corresponen a apartaments que ja estan funcionant i que se sospita que podrien ser il·legals. Compromís ja ha denunciat per registre d'entrada estos presumptes il·legals. Altres 339 denúncies correspondrien a obres irregulars que es fan a porta tancada, de nit o sense complir mesures com la ubicació de contenidors.

Així ho ha explicat el regidor de Compromís Ferran Puchades, qui ha fet una valoració del nou decret del Consell que ha qualificat de "decret Hosbec", perquè està fet a la mesura de la patronal hotelera. Segons Puchades, este decret va en direcció contrària al que estan fent la resta de països i ciutats europees. "No evitarà la proliferació d'apartaments turístics i acaba amb l'economia col·laborativa per prohibir llogar habitacions i obligar al fet que siguen pisos complets. És un decret que "està dirigit a l'activitat comercial" i que en cap moment fa referència a l'impacte dels apartaments en la vivenda, només esmenta que l'objectiu és acabar competència deslleial, l'oferta il·legal i dels requisits per a l'accés al registre. Està enfocat a l'activitat econòmica, no a defendre el dret d'accés a la vivenda", ha recalcat Puchades.

Pujada d'un 10 % del preu del lloguer

Puchades assegura que en el decret es troba a faltar també la declaració de València com a zona tensionada i ha tornat a reclamar l'aplicació de la taxa turística que unes altres ciutats espanyoles ja apliquen per a poder fer front al cost que el turisme genera en els servicis.

Puchades també ha advertit que el preu de lloguer s'ha incrementat a València en un 10 % en el primer trimestre de l'any mentres l'oferta de pisos baixa un 26 %."El decret no soluciona els problemes de la ciutadania, només mira pels empresaris", ha subratllat el regidor de Compromís.

Suscríbete para seguir leyendo