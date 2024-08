L'Ibex 35 obri amb una caiguda del 0,7 % i s'allunya dels 10.600 punts, amb tots els seus valors en roig

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dijous amb una caiguda del 0,73 %, la qual cosa li ha portat a situar-se en els 10.521,5 punts a les 9.00 hores, després de la caiguda de l'índex japonés Nikkei, que va cedir un 0,74 % al tancament.

En este context, el selectiu madrileny ha obert en roig després de trencar ahir una ratxa de cinc caigudes consecutives, en registrar una alça del 2,01 % en el tancament de la sessió borsària, la major des de novembre de 2023, la qual cosa li va portar a situar-se en els 10.599,0 enters, és a dir, a les portes de la cota psicològica dels 10.600 punts.

En Wall Street, pel seu costat, el tecnològic Nasdaq i l'índex S&P 500 també van acabar la jornada en roig, amb un descens de l'1,05 % i del 0,77 %, respectivament.

Així, els majors descensos dins de l'Ibex 35, que obria la sessió sense 'fanalets verds', se'ls anotaven Colonial (-1,66 %), Rovi (-1,56 %), Inditex (-1,4 %) i Banc Sabadell (-1,32 %).

En la resta d'Europa, els principals índexs també han iniciat la sessió amb caigudes, de l'1,19 % per a Milà, del 0,83 % per a Londres, del 0,79 % per a París i del 0,58 % per a Frankfurt.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al vell continent, començava el dia amb una caiguda del 0,32 % en l'obertura dels mercats europeus, fins als 78,08 dòlars, mentres que el Texas se situava en 75,1 dòlars, un 0,17 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro davant del dòlar se situava en 1,0943 bitllets verds, mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es mantenia en l'entorn del 3,107 %.

