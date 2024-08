La policia de Xàbia atén 8 avisos al dia per molèsties i sorolls

Xàbia ha passat de ser un paradís amagat a convertir-se en un paradís a veus. Tot es pregona. Rebombori i cridòria. Xàbia és sorollosa i bullanguera. I ho confirma el balanç del mes de juliol de la Policia Local. Els agents han acudit ni més ni menys que a 249 avisos per molèsties i sorolls, la qual cosa suposa una mitjana de huit servicis al dia. La majoria d'estos avisos són per festes. El model turístic ha canviat molt amb el lloguer vacacional. Els amics que lloguen un xalet o un apartament munten, de tant en tant, molt de rebombori. Els veïns de sempre es revelen i acaben telefonant a la policia. Això que l'estiu és per a descansar ha passat a la història. Ara el repte és conciliar el desig de no escoltar una mosca d'uns i les ganes de festa d'uns altres.

El mes de juliol ha sigut un no parar per a la Policia de Xàbia. Els agents han treballat a preu fet. Han fet ni més ni menys que 1.213 servicis. La mitjana és de 40 intervencions al dia. Normal que les patrulles policials estiguen sempre amunt i avall. Els agents han subratllat que estes xifres constaten «el nostre compromís amb la seguretat del municipi i el benestar dels ciutadans».

70 accidents de trànsit

La Unitat de Seguretat Ciutadana ha actuat en 462 servicis, entre els quals es compten els 249 citats de molèsties i sorolls. Mentres, la Unitat d'Atestats ha intervingut en 70 accidents de trànsit. També és una xifra a tindre molt en compte. A Xàbia, es produïxen més de dos accidents cada dia. Els agents han prestat 266 servicis assistencials, 113 de caràcter sanitari. Una intervenció freqüent és la d'acudir a cases de persones majors que viuen soles que han patit un accident domèstic.

Per la seua banda, la unitat Alkaia contra la violència de gènere ha atés 28 casos.

