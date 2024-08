Uns altres pressupostos incerts

Carlos Mazón torna a afrontar l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat des de la incertesa. Els de 2025, els segons que dissenya el president i que ja estan cuinant-se, tornen a estar envoltats d'incògnites. Si l'any de l'estrena del nou executiu es van haver de dibuixar sense conéixer els ingressos que hauria de percebre el Sistema de Finançament Autonòmic (que suposen més de la mitat dels recursos totals), en esta ocasió els dubtes sorgixen pel retorn de les regles fiscals a la Unió Europea, que obliga les comunitats a complir amb uns certs objectius d'estabilitat que fixa l'Estat, principalment dèficit i gasto.

I estos encara estan en l'aire, condicionats per l'inestable escenari al Congrés dels Diputats. Per si no fora prou, a això se li afig la conjuntura política: l'eixida de Vox del Consell provoca que Mazón no tinga ara garantida l'aprovació dels comptes, la qual cosa l'obligarà a negociar.

L'orde d'elaboració dels pressupostos, el pas formal necessari per a activar el procés, es va dictar enguany amb molta més antelació que en 2023, quan el procés electoral va acovardir els temps. Des de mitat de juny la Conselleria d'Hisenda ja treballa en els comptes de 2025, i ja reconeixia llavors que el context és "d'incertesa" perquè, malgrat estar anunciada la tornada de les regles fiscals, no es coneixia la seua "transposició a l'àmbit intern". És a dir, les obligacions que l'Estat fixaria a les comunitats.

Passats quasi dos mesos, el Govern sí que ha facilitat al Consell els recursos que rebrà a través de l'SFA (15.883 milions), però l'objectiu de dèficit i el límit de gasto seguixen sense estar concretats. En el Consell de Política Fiscal i Financera del 15 de juliol, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va comunicar un topall de dèficit del -0,1 % per al conjunt de les autonomies (dos dècimes més permissiu que l'anterior) i un límit de gasto del 3,2 % per a l'Estat. Però les referències individuals per a cada territori seguixen sense desgranar-se.

Milions en joc

A més, eixa senda d'estabilitat va ser tombada posteriorment en el Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts. Això, a més de bloquejar l'inici dels Pressupostos Generals de l'Estat, podria suposar menys capacitat d'endeutament per al Consell de Mazón, ja que el Govern amenaça que si en el segon intent l'hemicicle torna a rebutjar els objectius, es tornaria a l'última senda comunicada a la UE, més exigent. En el cas valencià, segons el Govern, restaria uns 765 milions de dèficit a la Generalitat en tres anys.

Però en la Conselleria d'Hisenda no preveuen eixe enduriment hipotètic i treballen amb les dades subministrades per Montero en la reunió de juliol. En tot cas, l'infrafinançament de la C. Valenciana complica poder complir-ho: 2023 es va tancar amb un -2,45% quan la recomanació era del -0,3 %. S'espera que la ministra, desapareguda del focus, concrete eixes xifres individualitzades després de l'aturada estival.

I després està el límit de gasto, on succeïx una cosa similar al dèficit. Es desconeix el que fixarà el Govern per a 2025, però la fotografia actual dona a entendre les dificultats per a complir també amb este apartat: per a enguany està en el 2,6 % i l'Airef preveu que la Generalitat el triplique. Hauria de retallar 1.500 milions per a complir, cosa que va descartar el Consell.

