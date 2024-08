Bolaños assenyala els Mossos com a únics responsables de la fugida de Puigdemont

Després de guardar silenci durant tota la jornada del dijous sobre la fugida de Carles Puigdemont a Barcelona, el Govern central s'ha despullat de qualsevol responsabilitat en eixa escapada, i ha culpat únicament els Mossos d'Esquadra. “Tot l'operatiu policial per a complir el manament del Tribunal Suprem i aplicar l'orde de detenció al senyor Puigdemont era a càrrec dels Mossos. Són la policia competent per a aplicar els mandats del Tribunal Suprem, perquè actuen com a policia judicial”, ha dit este divendres el ministre de Justícia, Félix Bolaños.

Però hi ha un precedent que no acaba de casar amb la tesi que l'executiu central no va tindre cap culpa en l'ocorregut amb l'expresident de la Generalitat, que primer va oferir un breu míting a l'Arc de Triomf, molt prop del Parlament, i després va desaparéixer a la vista de tots, sense que la policia autonòmica poguera localitzar-lo per a practicar la seua detenció.

Puigdemont, sobre el qual pesa una orde per considerar el Tribunal Suprem que la Llei d'amnistia no és aplicable al delicte de malversació que se li imputa pel referèndum de l'1-O, ja va fugir d'Espanya una vegada, en 2017, per a evitar ser jutjat. Pedro Sánchez va culpar llavors el PP, que estava en el Govern. “A vostés se'ls va escapar Puigdemont i jo em compromet a portar-lo”, li va dir dos anys després el líder del PSOE a Pablo Casado, candidat dels conservadors a la Moncloa en eixe moment.

La fi d'una "dècada perduda"

Bolaños ha intentat traure ferro a l'escapada de Puigdemont, centrant-se en la rellevància de la investidura del socialista Salvador Illa, posant fi a una etapa marcada pels executius independentistes a Catalunya. “Quedem-nos amb l'important. Un episodi que res va aportar a la societat catalana no pot servir perquè ens oblidem que el que es va produir ahir va ser la superació d'una dècada perduda a Catalunya”, ha argumentat el ministre des de París, on ha viatjat per a assistir als Jocs Olímpics.

“Ahir es va obrir definitivament una nova etapa a Catalunya, una etapa d'acords entre diferents, de prosperitat i futur, una etapa en la qual tots els espanyols i catalans podrem estar tranquils. Amb Illa, Catalunya comença a mirar el futur”, ha insistit Bolaños, lligant este profund canvi al “diàleg del Govern de Sánchez amb les forces independentistes”.

