La C. Valenciana tindrà 112 hotels nous en ple control als pisos turístics

Inversors, operadors i promotors preparen l'obertura o reposicionament en els pròxims dos anys i mig de 112 hotels a la Comunitat Valenciana per a augmentar l'oferta existent en ple control als pisos turístics. Grans cadenes internacionals com EasyHotel, Marriot, Accor o Hilton; grups nacionals com Hotusa, Sercotel, One Shot o Vincci Hotels, i operadors independents posaran en el mercat 9.226 habitacions abans de 2027 a València, Alacant i Castelló, segons revela l'informe The Hotel Property Telescope de la consultora EY al qual ha tingut accés este periòdic.

Una part important d'estos projectes ha patit retards burocràtics, cosa que ha propiciat el creixement descontrolat dels pisos turístics en els dos últims, situació que ha obligat l'Administració a regular-los davant la creixent alarma social pel seu impacte en el mercat immobiliari. Este mateix any està prevista l'obertura de 41 establiments hotelers a la Comunitat Valenciana (20 a Alacant, 19 a València i 2 a Castelló). Els nous hotels obriran 2.004 habitacions a la província d'Alacant, 1.903 a la de València i 159 a la de Castelló abans de la fi de 2024.

Antic centre de dades de Banc de València situat en Cardenal Benlloch amb l'avinguda del Port on MYR Hoteles farà un 5 estreles. / JM López

Activitat intensa

L'activitat és especialment intensa a la ciutat de València, que hui dia compta amb 22.000 places hoteleres en poc més d'un centenar d'establiments i 27.975 places en apartaments repartides en 6.779 pisos turístics amb llicència per a operar i 3.000 il·legals. La capital del Túria farà un salt enguany amb 1.545 habitacions noves o reformades, segons revelen les dades de la consultora EY. La firma destaca que els operadors han guanyat protagonisme com a «compradors» hotelers gràcies a la caixa generada en els últims anys pel boom turístic i les ajudes públiques.

EasyHotel té previst acabar les obres del seu hotel a València abans de l'estiu de 2025. / MA Montesinos

Febra inversora

EY destaca com a motor d'esta febra inversora en el mercat hoteler que enguany Espanya està arribant a xifres rècord de turisme gràcies a l'increment en l'arribada de visitants internacionals. La Comunitat Valenciana, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat un nou rècord d'arribada de visitants estrangers en el primer semestre de l'any amb 5.309.844 turistes estrangers (un 19,9 % més respecte al mateix període de 2023) i que han fet un gasto històric de 6.384 milions d'euros (una pujada interanual del 28 %).

Obres del futur hotel de Palau dels Eixarchs. / JM López

L'informe d'EY incidix en el fet que a partir de 2025 es materialitzaran projectes a la capital del Túria com el d'un hotel de 31 habitacions davant del teatre Talía (carrer Cavallers), un establiment de 88 habitacions al carrer Túria, un Vincci de 71 quarts en Guillem de Castro, un Sercotel al costat de l'estació de l'AVE, un nou hotel de quatre estreles i 124 habitacions darrere de Nuevo Centro, o un establiment de 5 estreles gran luxe en l'antic convent de Sant Josep i Santa Teresa (davant de la falla de la comissió de Na Jordana) i 30 habitacions. La cadena Room Mat, que lidera Kike Sarasola, també ha tornat a València.

Grans cadenes

Sercotel també obrirà un establiment de 70 habitacions a la plaça de Santa Mònica (prop de les Torres de Serrans). A més, la cadena Hilton torna a València amb un hotel de la marca Tapestry Collection by Hilton de 84 habitacions en el barri del Cabanyal. Un altre projecte emblemàtic és el que prepara el grup Marriot en l'antic edifici de Telefónica a la plaça de l'Ajuntament de València, on explotarà a partir de 2026 un establiment de la seua marca premium Luxury Collection.

Econòmics

En una altra escala, la cadena d'establiments assequibles EasyHotel treballa en l'obertura d'un actiu de 95 habitacions davant del Mercat de Rojas Clemente de València. La companyia internacional està en plena expansió i també obrirà un altre hotel de 97 habitacions i tres estreles a la ciutat d'Alacant.

