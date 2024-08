La CHX atorga en plena sequera i amb restriccions d'aigua a la Marina Alta una concessió de 62.038 m³ a l'any per als 488 nous xalets de Llíber

Els 488 xalets que l'empresa VAPF està ja construint a la muntanya de Llíber, en un vessant de l'entrada a la Vall de Pop des de Benissa, han aconseguit la benedicció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). En plena sequera i amb restriccions d'aigua a la Marina Alta (Teulada s'ha quedat sense subministrament potable i a Llíber, Xaló, Alcalalí, Parcent, Benissa o el Verger s'ha prohibit regar jardins i omplir piscines), la CHX ha donat via lliure al fet que s'òbriga un nou pou i es traga a l'any un volum màxim d'aigua de 62.039 metres cúbics i un cabal màxim instantani de 6,5 litres per segon. La concessió l'havia demanada l'Ajuntament de Llíber per al PAI Medina, el de les 488 cases de luxe que ja s'estan venent per 900.000 euros.

La promotora VAPF salva l'escull de l'aigua. Mentres, la plataforma Salvem la Vall i els experts que advertixen que este PAI és d'un altre temps i "exhaurix" els escassos recursos naturals de la Vall del Pop i la Marina Alta (el territori, l'aigua i un paisatge de muntanya i agrícola que és la senya d'identitat d'esta vall) es tiren les mans al cap. Ara s'obri el període d'al·legacions contra l'autorització de la CHX. Les presentaran els Ajuntaments de Xaló i Alcalalí (estos pobles també formen part de la Vall del Pop), Acció Ecologista Agró, els partits polítics Avant Llíber i Compromís i la plataforma Salvem la Vall, que fa una crida als veïns perquè també al·leguen i deixen clar el seu rebuig al fet que es castigue encara més l'aqüífer i se sobreexplote un recurs tan escàs com l'aigua.

Mentres, experts en geografia i en planificació del territori avisen que esta concessió s'ha tramitat i aprovat sense seguir el procediment preceptiu. El professor José Vicente Sánchez Cabrera, del departament de Geografia de la Universitat de València, assegura que la Llei d'aigües establix un tràmit molt clar. "Les concessions no haurien de donar-se a posteriori de la tramitació dels instruments territorials i urbanístics. Han de donar-se amb estudis de precisió tècnica clars i inequívocs basats en criteris legals", afirma, i diu que, en este cas, en atorgar-se la concessió quan les obres estan fins i tot en marxa, s'ha produït "indefensió social".

Recreació dels xalets del PAI de Llíber / VAPF

També insistix que Llíber, un poble que no arriba ara als mil habitants i que s'enfronta a greus dificultats de subministrament hídric, no pot assumir més pressió urbanística i de consum d'aigua.

Una qüestió "d'estat", és a dir, de comarca

Salvem la Vall advertix que la sequera, l'escassetat d'aigua, la sobreexplotació d'aqüífers i el model urbanístic que obvia eixa "tossuda realitat" han de ser una qüestió "d'estat", és a dir, de comarca. Reclama que es pronuncien el Consorci d'Aigües de la Marina Alta i la Xarxa d'Alcaldes. La plataforma subratlla que en un moment de crisi hídrica cal definir molt bé els usos prioritaris de l'aigua i que el primer és garantir el subministrament de la població i el reg agrícola que salve el paisatge tradicional (i la històrica agricultura) de la comarca.

