Les Corts muta en el primer any de legislatura: quasi un terç de cares noves

Si u repassa les llistes electorals conformades pels principals partits valencians fa poc més d'un any i les compara amb l'actual composició de les Corts superat el primer curs polític de la legislatura, els comptes no quadren. O més ben dit, les cares. Òbviament, cada formació disposa en l'hemicicle dels mateixos escons que va obtindre en les autonòmiques del 28 de maig, però molts dels seus inquilins han canviat. En concret, 27 dels 99 diputats que van resultar electes han sigut ja rellevats per diferents motius, quasi un terç del total. En la gran majoria dels casos, això sí, l'eixida ha sigut cap a un lloc millor o, com a mínim, de major responsabilitat.

El principal vector de la renovació de noms ha sigut el PP, una cosa lògica tenint en compte que va ser amb diferència el partit que va aconseguir més representants en els comicis, 40. D'eixos, 17 ja no estan en la bancada popular. Després de ser investit president i formar govern amb Vox, Carlos Mazón va dictar l'orde que tot aquell que fora triat per a saltar a l'executiu autonòmic hauria de deixar la seua acta de diputat en les Corts.

La decisió, extensible al seu nou soci en el Consell incloïa els triats per a conformar el segon i tercer escaló de la Generalitat (secretaris autonòmics i directors generals). Així, els ara consellers Ruth Merino, Salomé Pradas i José Antonio Rovira van passar en pocs dies d'ocupar les cadires roges de diputats rasos a les blaves que componen la primera fila del parlament, reservada al govern.

També José Luis Aguirre, de Vox, titular d'Agricultura, va renunciar a la seua acta. Un moviment que li ha acabat eixint car, ja que després de la ruptura del Consell s'ha quedat descavalcat, fora de l'executiu i sense poder recuperar la seua acta (i el seu sou). És la gran excepció d'este grup. L'últim a deixar el seu escó per a assumir una cartera ha sigut el popular Miguel Barrachina, precisament substitut d'Aguirre.

Uns altres com Pablo Broseta, Rubén Ibáñez, Susana Fabregat, Felipe Carrasco o María del Rosario Escrig han deixat també les Corts rumb a càrrecs en el Consell. Fins i tot els números dos de les llistes de València i Castelló, Vicent Mompó i Marta Barrachina, van cedir els seus escons per a assumir les presidències d'estes diputacions. L'alcaldessa de València, María José Catalá, és la gran excepció en conservar el seu escó malgrat guanyar l'ajuntament.

El ball va continuar amb l'avançament electoral de les generals de Pedro Sánchez, que va tindre efectes tant en el PP com en el PSPV. Els socialistes Arcadi España i Rebeca Torró van deixar les Corts rumb a sengles secretaries d'Estat, i Carmen Martínez va saltar al Congrés. Poc després l'expresident Ximo Puig renunciava també. I abans ho havien fet els exconsellers Miguel Mínguez i Josefina Bueno, que després de la derrota van tornar a la universitat. En el PP eixos transvasaments van portar al Congrés a Alberto Fabra i a Julia Parra. Eva Ortiz va canviar el parlament autonòmic pel Senat.

Les europees han sigut les últimes a provocar canvis, precisament en l'únic grup que romania immune als moviments de llistes, Compromís. Vicent Marzà, que era a més síndic adjunt, ha deixat recentment la seua acta per a saltar a Brussel·les.

Suscríbete para seguir leyendo