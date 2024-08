Sanitat destina 1,56 milions a ajuntaments per a la reforma i millora de centres de salut

La Conselleria de Sanitat ha adjudicat ajudes dirigides als municipis de la Comunitat Valenciana per a dur a terme obres per a la reforma i millora dels seus centres de salut i consultoris per un import d'1,56 milions d'euros.

“Es tracta d'un programa de subvencions que la Conselleria de Sanitat concedix als ajuntaments amb l'objectiu de fer reformes arquitectòniques destinades a millorar les condicions dels centres assistencials de titularitat municipal”, ha assenyalat el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures, Pedro López, qui ha concretat que les ajudes es podran destinar a reformes i reparacions o per a la restauració i rehabilitació de les instal·lacions.

Per al director general, este programa impulsat per la conselleria, “suposa un clar exemple de col·laboració i coordinació entre diferents administracions, en benefici dels ciutadans de la Comunitat Valenciana”.

López també ha assegurat que per al Consell "és fonamental que tots els valencians i les valencianes disposen de la millor atenció sanitària amb independència del lloc en el qual residisquen. Per això, perquè volem que l'assistència siga pròxima i de qualitat, proporcionem ajudes als ajuntaments amb la finalitat que les instal·lacions dels seus centres siguen òptimes”, ha explicat.

Municipis beneficiats

El passat 27 de febrer es va publicar la convocatòria per al període 2024-2025 i en esta s'explicaven els requisits i la documentació que els ajuntaments interessats havien de presentar, principalment havien d'acreditar la titularitat de l'immoble i presentar un projecte tècnic per a la reforma que estiguera aprovat per la mateixa Conselleria de Sanitat.

Així, a les convocatòries del Pla d'intervenció arquitectònica en consultoris (PIAC), a través del qual s'han concedit un total de 19 ajudes, cada ajuntament pot presentar un màxim de dos projectes i l'import màxim que pot rebre per a cada intervenció se situa en 400.000 euros.

Els municipis beneficiats en esta edició han sigut els següents: Benejúzar (400.000 euros), Sollana (179.985 euros), Vistabella del Maestrat (107.778 euros), Torres Torres (79.642 euros), Granja de Rocamora (106.197 euros), Crevillent-Sant Felip Neri (263.279 euros), Benidoleig (86.559 euros), Ayódar (7.299 euros), Eslida (37.618 euros), Vallanca (6.107 euros), Vallanca-El Negrón (28.630 euros), Alcalà de Xivert-Alcossebre (44.988 euros), la Font d’en Carrós (48.297 euros), Alfara del Patriarca (20.812 euros), la Llosa (31.173 euros), Nàquera (67.551 euros), Alcalà de Xivert (30.743 euros), Manuel (5.213 euros) i Alboraia-Racó de Sant Llorenç (14.703 euros).

