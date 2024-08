Denuncien la falta de sanitaris i ambulàncies per al Perellonet i el Palmar

La regidora del Grup Municipal Socialista, Elisa Valía, ha denunciat que "l'abandó" que estan vivint els pobles del sud de València "és total, no només per part de la Generalitat Valenciana, que retalla l'atenció sanitària i desoïx les reivindicacions dels seus veïns, sinó també perquè la senyora María José Catalá ha renunciat a exigir-li al seu company de partit, el senyor Carlos Mazón, que assegure l'atenció sanitària que necessiten tot l'any i, especialment, a l'estiu".

Elisa Valía ha explicat que amb l'arribada de les vacacions la situació dels pobles del sud de València empitjora, ja que la població es dispara, i enguany, ha advertit, "ens hem trobat que el centre de salut està saturat per la falta de metge i que no comptem amb una ambulància de suport vital bàsic".

Les usuàries se n'han d'anar a Sueca

Així, ha relatat que les persones usuàries del Centre Salut del Perellonet "s'estan havent de desplaçar a Sueca o esperar diverses hores per a poder ser ateses". De la mateixa manera, ha denunciat que l'ambulància més pròxima "es troba en el centre de Pare Porta, en l'avinguda del Port, per la qual cosa tarda a arribar al Perellonet, que és el poble més allunyat del nucli urbà, un mínim de mitja hora". "Una demora que pot agreujar-se en cas que hi haja trànsit en la CV-500 en les hores punta, moment en el qual es formen caravanes de cotxes que obstaculitzen el pas de les ambulàncies", ha advertit la regidora.

"Estem davant d'un nou desistiment de funcions i d'irresponsabilitat de María José Catalá", ha apuntat Valía, que ha lamentat que l'alcaldessa "se senta tan còmoda posant-se de perfil amb els problemes de la ciutat". Així, l'ha animada a "posar-se a treballar d'una vegada perquè ja fa més d'un any que ocupa l'alcaldia i encara no se li coneix ni un projecte propi, ni una mesura nova".

La regidora socialista ha emplaçat Catalá a exigir a Carlos Mazón que "hi pose els recursos necessaris", ja que "no es tracta només del Perellonet, perquè el Palmar es troba en la mateixa situació de precarietat sanitària". Així, doncs, ha plantejat que en la reguarda de bombers del Saler s'instal·le també una ambulància d'SVB perquè puga atendre les urgències dels pobles del sud, perquè puguen comptar amb un servici de desplaçament a hospitals.

Suscríbete para seguir leyendo