La pretemporada de Pablo Martínez convida a l'optimisme

Un dels noms més destacats d'este Llevant UE és, sens dubte, el de Pablo Martínez. El migcampista granota està allargant en el temps l'estat de gràcia que va mostrar la passada campanya, i ha sigut una de les peces més importants en la pretemporada llevantinista. El seu alt nivell ha disparat la il·lusió per a una nova temporada en la qual els de Julián Calero miren als llocs d'ascens a Primera Divisió.

El seu gol contra l'Elx en l'últim partit de pretemporada és només l'última mostra del gran moment que travessa. El seu nivell de joc dels últims partits és la continuïtat del que ha mostrat en els 36 partits disputats la temporada passada, en la qual va anotar sis gols i va repartir cinc assistències, registrant així les seues millors xifres de la seua carrera. Amb una continuïtat sobre la gespa que no tenia des de la seua cessió en el Mirandés en la 20/21, Pablo Martínez ha demostrat el seu millor nivell des que va recalar al Ciutat de València. El migcampista va acabar la temporada portant el braçalet de capità de manera regular, sent no només un dels líders futbolístics sobre la gespa, sinó també de l'equip. Amo i senyor de la pilota parada granota, el futbolista de 26 anys ha pres la responsabilitat de ser l'encarregat de posar en joc les accions ofensives del Llevant. El seu bon colpeig de la pilota va serel causant de diversos dels gols granota la temporada passada, bé siga en forma d'assistències o gols, perquè el llevantinista va anotar dos gols de falta directa contra Mirandés i Leganés en les jornades 14 i 15 de la temporada passada, sent una de les armes ofensives granota.

Pablo Martínez és el futbolista granota juntament amb Kochorashvili amb més valor de mercat, 2,5 milions d'euros. Amb unes xifres més que destacables, ha suscitat l'interés de diferents clubs de Primera Divisió.

Suscríbete para seguir leyendo