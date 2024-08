Rovira insta la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández a "sumar esforços" davant del conflicte per Medicina

El conseller d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha instat hui la Universitat d'Alacant (UA) i a la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) a "sumar esforços" per a possibilitar la creació d'un intercampus de la salut a Alacant.

Rovira ha afirmat que un acord entre les dos universitats “seria el millor que li podria passar a la província” i ha subratllat que el Govern valencià “treballarà fins al final per a possibilitar un acord”. “L'objectiu sempre ha de ser aspirar al millor projecte, al més potent, i en este cas seria aconseguir eixe gran campus provincial universitari. Per això, el Govern valencià treballarà a fons perquè la UA i la UMH acosten postures”, ha afegit.

Cal destacar que en els últims dies s'ha reactivat la guerra soterrada entre les dos universitats, després de la retirada del Consell de Mazón del recurs que va presentar la Miguel Hernández contra el grau de Medicina a Alacant apel·lant a la neutralitat malgrat que eixa decisió suposa donar la raó al plantejament de la Universitat d'Elx.

El conseller ha volgut agrair públicament a les persones, entitats i institucions que han mostrat el seu suport a la creació del campus interuniversitari. “Des que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va llançar la proposta dimecres passat, són moltes més les adhesions mostrades que les crítiques, la qual cosa indica que el plantejament és encertat i una aposta clara de futur”, ha manifestat.

Suport del Consell Social

Així, ha mostrat el seu agraïment als presidents del Consell Social de la Universitat d'Alacant, Adolfo Utor, i el del Consell Social de la UMH, Joaquín Pérez, i ha assenyalat que es tracta “d'un bon punt de partida”. Així mateix, ha subratllat el suport del rector de la Universitat Miguel Hernández, Juan José Ruiz; del president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez; dels alcaldes de municipis com Alacant, Elx, Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig o Mutxamel, de la CEV, el Sindicat Mèdic, el Col·legi de Metges d'Alacant o l'Institut d'Estudis Econòmics de la Província d'Alacant -INECA-.

“Ens agradaria continuar sumant suports, en primer lloc, el de la UA, que seria el pas decisiu”, ha manifestat, al mateix temps que ha instat la ministra d'Universitats, Diana Morant, al fet que “reflexione i se sume a esta important iniciativa”.

Posar fi al conflicte

“La UMH ja s'ha mostrat a favor de crear este gran pol de la salut i seria una magnífica notícia que la UA se sumara a esta proposta”, ha manifestat. Sobre este tema, el conseller d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha indicat que si la UA se sumara al projecte, el següent pas seria treballar perquè la UMH retire el recurs interposat.

“És important entendre que no es tracta de restar res, es tracta de sumar, de construir i de veure que, amb la unió de les universitats, totes les parts poden eixir reforçades”, ha assenyalat. El conseller ha indicat que “depén de les dos universitats posar tot de la seua part per a posar fi a un conflicte d'anys pel seu bé com a institucions i pel futur dels seus estudiants”.

Suscríbete para seguir leyendo