Sous públics: Mazón cobrarà un 2 % més i s'acosta a altres presidents autonòmics

Els presidents autonòmics han tret profit de les pujades salarials pactades a escala estatal entre el Govern i els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, per a compensar l'increment del preu de la vida provocat per la guerra a Ucraïna. Quasi tots s'han acollit a l'acord marc per a aplicar-se increments de sou a través de les seues lleis de pressupostos, però en diferents percentatges.

L'últim a fer-ho ha sigut el cap del Consell, Carlos Mazón, que passarà a cobrar 80.173,92 euros bruts a l'any després d'augmentar-se les assignacions un 2 %, la pujada corresponent a 2024. Així i tot, la nòmina del president queda encara per davall de la mitjana nacional i molt lluny del que cobren els seus homòlegs a Catalunya, País Basc i Madrid, els més ben pagats amb diferència.

Fa escassos dies, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) va publicar la modificació pressupostària, a través d'un decret llei, amb la qual es plasma negre sobre blanc l'increment retributiu per a tot el personal públic de l'Administració autonòmica, inclòs el Consell i els seus alts càrrecs. L'alteració, remarca la Generalitat en el propi document, es produïx perquè el Govern no havia activat la d'elaboració dels comptes estatals de 2024, quan Mazón va aprovar els seus primers comptes, per la qual cosa el Consell “va optar per mantindre les retribucions en els mateixos termes i condicions de 2023”.

Amb la posterior renúncia definitiva en presentar els pressupostos generals de l'Estat, afig el text, es va fer "necessari traslladar a l'àmbit autonòmic els criteris i les exigències establits per l'Estat" sobre les polítiques de gastos de personal per a "assegurar l'actualització de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, en els termes previstos en la legislació bàsica estatal".

Eixa nova taula deixa el cap del Consell amb eixe salari d'una mica més de 80.000 euros que rep en 12 pagues, sense extraordinàries, uns 3.000 euros més dels que ingressava en arribar al càrrec. Els consellers (inclosa la vicepresidenta Susana Camarero) i els secretaris autonòmics passen a percebre 68.297,4 euros i 68.281,92 euros respectivament.

Plus per residència

Al marge d'eixe sou base, Mazón cobra 11.004,24 euros més a l'any en concepte d'"indemnització per residència", una "compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament" i que no pot excedir del 14 % de les retribucions anuals assignades. Amb el nou salari, este suposa un 13,7 %.

Sense comptabilitzar l'extra per allotjament, el salari de Mazón el situa en la part mitja-baixa de la taula si es compara amb la resta de líders territorials. Els 80.137 euros es queden a més de 7.000 euros anuals de distància de la mitjana, que a inici de 2024 se situava en 87.492 euros. I per davall del que també percebia com a president de la Diputació d'Alacant (95.000 euros).

Diferències entre autonomies

El mapa salarial dels presidents autonòmics és molt heterogeni. L'autonomia que millor remunera el seu cap de l'executiu és Catalunya, amb 136.177,5 euros bruts a l'any, un salari que ara percebrà Salvador Illa. Així i tot, és quasi el doble del que paga la més humil, Cantàbria, el president de la qual rep 69.063 euros. Seguixen a Catalunya el País Basc (115.824,64) i la Comunitat de Madrid (103.090,32), molt lluny de la resta.

Crida l'atenció la pujada de sou que s'ha aplicat l'andalús Juanma Moreno, molt per damunt d'eixos increments generalitzats per a tot el sector públic. El president de la Junta d'Andalusia es va assignar un augment del 22 %, passant de 71.667 euros a 87.333, rondant la mitjana estatal.

Per comparar amb altres càrrecs polítics i nivells de l'administració, sorprenen, per exemple, els 90.010,2 euros que percep el president del Govern, Pedro Sánchez, per davall de molts càrrecs autonòmics o fins i tot alcaldes. Sánchez cobra també com a diputat del PSOE, amb la qual cosa assolix els 103.432,7 anuals.

Pujada en la Diputació

Tornant a la C. Valenciana, la Diputació de València s'ha aplicat també el mateix increment que els funcionaris, la qual cosa deixa el sou del president, Vicent Mompó, per damunt dels 85.000 euros anuals. És un salari que queda per davall dels 92.442 anuals que percep en 14 pagues l'alcaldessa de València, María José Catalá. I molt per davall de la presidenta de les Corts, Llanos Massó, la millor pagada de la política valenciana amb els seus 101.943 euros bruts anuals. En una altra lliga, l'europea, competixen els parlamentaris a Brussel·les, que perceben, després de la diferents retencions que s'apliquen a la UE, uns 7.850 euros nets al mes. Al marge d'esta quantitat, perceben dietes fixes per al manteniment de la seua oficina.

Suscríbete para seguir leyendo