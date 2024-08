Una altra vegada a reinventar-se contra el Barça a Mestalla

La fisonomia de la plantilla, les baixes constants i l'escassetat de recursos van obligar l'any passat Rubén Baraja a realitzar proves amb el dibuix, els rols dels jugadors i a canviar demarcacions de manera habitual per a tractar de tocar tecles que feren funcionar millor l'equip, reinventant-se de manera constant. Des de l'etapa del trivot en el centre del camp fins al de la doble punta passant per les vegades que va apostar per jugar amb un segon punta de caràcter associatiu com Javi Guerra o vertical com Diego López.

Un dels partits que va suposar un punt d'inflexió i l'arribada dels millors moments del curs va ser precisament el de la visita del FC Barcelona a Mestalla, en el qual va apostar per primera vegada per jugar amb dos nous purs i també per donar cabuda a Hugo Guillamón en l'onze, unes modificacions que li van anar bé a l'equip i que en diferents trams de la campanya va millorar el rendiment col·lectiu.

A punt d'iniciar una nova campanya, les coses han canviat més aïna poc i el tècnic haurà de prendre decisions per a pal·liar les enormes deficiències estructurals que té la plantilla. Novament contra el Barça està obligat a reinventar-se, i en el Trofeu Taronja de dissabte passat va donar alguna pista dels seus possibles plans. El problema principal que afronta Rubén Baraja és la precària situació pel que fa als extrems. Diego López arribarà just i tot apunta al fet que no comptarà amb Fran Pérez ni Sergi Canós, per la qual cosa es veurà abocat a plantejar una fórmula molt similar a la de l'Eintracht amb dos futbolistes interiors actuant en els costats mentres que a l'avantguarda junta dos davanters com Rafa Mir i Hugo Duro.

Seria una alternativa més a afegir al llibret tàctic de Baraja, que l'any passat va provar l'1-4-4-2 amb Roman Iaremtxuk i Duro en atac, però en aquella ocasió comptant amb extrems purs que pogueren obrir el camp, eixir a la contra i buscar els davanters en posicions de centre. Esta vegada, el dibuix de partida serà similar, però la concessió de rols en el camp apunta a ser molt diferent, perquè, presumiblement, en els costats no podrà tindre tanta verticalitat i la mobilitat de Rafa Mir per a partir de la dreta a l'hora de pressionar i també de tirar desmarcatges de ruptura a l'esquena sembla clau. És un mecanisme que es va repetir de forma continuada contra l'Eintracht i que va donar bon resultat, acostant Almeida a l'àrea en la pressió i explotant la major virtut de l'atacant de Cartagena, la camallada a l'espai. Hugo Duro, d'altra banda, ja va demostrar el curs passat que es beneficia quan juga al costat d'un altre ariet.

Doble pivot

Les proves apunten al fet que Baraja repetirà el doble pivot que va començar a usar en aquell partit contra el Barça amb Pepelu i Hugo Guillamón, ja que va ser el que va emprar també en el Taronja. En el seu moment va eixir a la perfecció i va donar pas a la millor ratxa de resultats de la temporada valencianista. Això alliberaria Javi Guerra i André Almeida, que podrien actuar en els costats, mentres que les altres opcions passen per Martín Tejón, situació que seria inèdita en competició oficial, o fins i tot a doblar lateral per la dreta ajuntant Dimitri Foulquier i Thierry Rendall, cosa que sí que s'ha vist en diferents ocasions des que Baraja va arribar a la banqueta, opció més defensiva.

Davantera nacional

El València, que inicia la temporada 2024-2025 dissabte que ve contra el Barcelona a Mestalla, ho farà amb una davantera completament nacional quasi una dècada després.

La línia ofensiva estarà formada una temporada més per Hugo Duro i les incorporacions recents de Rafa Mir i Dani Gómez, cedits tots dos pel Sevilla i el Llevant, respectivament, a més d'Alberto Marí, si finalment no ix cedit a un altre club.

D'esta manera i després de la marxa de l'ucraïnés Roman Iaremtxuk, no hi ha en la plantilla de Baraja davanters estrangers, si bé encara seguix obert el termini d'inscripcions.

Per a trobar una situació similar cal remuntar-se a la temporada 2015-2016, quan el front ofensiu valencianista va estar format per Santi Mina, Rodrigo Moreno, Álvaro Negredo i Paco Alcácer.

