Atzeneta d'Albaida es dota d'un dipòsit d'aigua contra incendis

Atzeneta d'Albaida es dotarà d'un dipòsit d'aigües contra incendis, que es posarà en funcionament en el polígon industrial, que compta amb una superfície de 324.000 metres quadrats, per a les indústries que requerixen esta dotació i també per al conjunt de la població. L'ajuntament de la localitat de la Vall invertirà 149.300 euros en esta actuació, que compta amb una subvenció de l'Ivace per a la modernització de les àrees industrials. Unes obres que, una vegada adjudicades -s'ha licitat ja i les empreses hi poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 5 de setembre-, tindran un termini d'execució de dos mesos.

L'actuació se centrarà en la posada en funcionament d'un dipòsit d'aigües per a fer front a possibles incendis, forestals o de les indústries instal·lades en la zona. Per a això, l'obra preveu la impermeabilització del dipòsit construït i la creació d'una caseta de control i tractament de les aigües, amb una sala de maquinària, maniobra i depuració. També s'executarà la conducció que connecte el dipòsit amb la xarxa de proveïment al polígon industrial, de manera que quede acabat per a la seua posada en funcionament, detalla el projecte. La inversió inclou l'adquisició de maquinària com ara bombes, filtres, claus i sistemes de depuració, així com la seua completa instal·lació i funcionament.

Els treballs permetran dur a terme la impermeabilització del vas, amb l'aplicació de pintures adequades per a la correcta estanquitat del vas; i la formació de la sala tècnica de control, tractament i mesura, fins i tot el subministrament, la instal·lació i comprovació de la maquinària necessària per al funcionament del servici, precisa el projecte, que detalla que se subministrarà i instal·larà la maquinària de depuració, filtració, bombament i accionament, i, fins i tot, l'electrificació del sistema i els edificis annexos a este. També s'executarà la conducció per a connectar el dipòsit amb la xarxa de subministrament al polígon industrial, que està emplaçada en l'encreuament del carrer Font Freda amb el camí de la Nevera. La conducció per a connectar amb la xarxa existent partirà del mateix dipòsit i es realitzarà amb la instal·lació de canonades de polietilé d'alta densitat, una per a portar l'aigua al dipòsit, des del punt de captació, i una altra per a la comunicació a la xarxa general que proveïx el polígon, i tot això dotat de vàlvules de tall, indica el projecte. Els treballs en el dipòsit es completaran amb el clos de tot el recinte.

L'actuació també inclourà la reposició de fermes dels vials i voreres que presenten deficiències, per a facilitar el pas de vehicles d'alt tonatge, per a actuar davant d'un incendi. Per a això, s'eliminaran flonjalls i assentaments, especialment en el tram de la zona del Camí Reial, que presenta majors deficiències.

També s'adequaran els espais lliures i la senyalística de les diferents àrees en les quals s'actua. Es renovarà la senyalització viària per a l'ordenació del trànsit i s'habilitaran zones d'estacionament.

Esta actuació completarà una anterior duta a terme ja en el polígon industrial d'Atzeneta d'Albaida, amb la qual cosa els treballs licitats ara es dotaran de les infraestructures i servicis necessaris per a completar la urbanització de la zona industrial IN-1.

