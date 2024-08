Calendari laboral 2025: el festiu de Sant Joan, la polèmica continua

La festivitat de Sant Joan torna a estar envoltada de polèmica. El DOGV ha publicat el calendari laboral a la C. Valenciana per a 2025, el decret que inclou els 12 festius autonòmics, que se sumen als dos locals que determina cada ciutat. I a CCOO no li ha agradat que el 24 de juny torne a assenyalar-se com a festiu recuperable, una figura que quasi no s'utilitza a Espanya, que exigix retornar eixes hores lliurades i que, a més, ni convenç entre els sindicats ni entre les empreses. "Emplacem a una rectificació que encara és a temps per a adoptar la mesura més estable per a empreses i treballadors", diu Daniel Patiño, de CCOO.

El Consell Tripartit de Relacions Laborals, format per sindicats, patronal i la mateixa Generalitat, va aprovar la seua proposta (preceptiva, però no vinculant) el març passat, i en esta no s'incloïa Sant Joan com a festiu. Els agents no són partidaris dels "festius recuperables", i hi ha anys, com 2025, en què no cauen festius en diumenge que permeten moure eixe dia a altres jornades, com Sant Joan.

Cal tindre en compte que només hi ha 14 festius (12 autonòmics més dos locals), quantitat que no es vol ampliar, i la majoria estan blindats pels acords amb la Santa Seu o perquè la tradició els fa inamovibles, com el 9 d’octubre o el 19 de març.

Pendents del calendari

La posició del sindicat (i de la resta d'agents socials, trasllada Patiño) és que Sant Joan siga festiu autonòmic tal com Déu mana, sense haver de retornar-lo, però sempre que el calendari, en coincidir altres festius en diumenge, permeta jugar amb un quinzé festiu. Sant Joan, de fet, ja està blindat com a festiu local en poblacions alacantines.

Els agents socials han començat a treballar en un escenari de llarg termini, per a donar seguretat tant a empreses com als treballadors. En eixe context, l'última proposta del Consell Tripartit incloïa un calendari amb els pròxims deu anys, dels quals en sis es podia donar a Sant Joan la condició de festiu autonòmic sense cap contrapartida. Per això el malestar d'ahir, amb un decret del DOGV que obvia les peticions.

Només 14 festius

"Des de CCOO apostem per dotar el calendari laboral d'estabilitat política i seguretat jurídica. En l'informe del Consell Tripartit va arribar-se a l'acord que, atés que no es pot ampliar a 15 festius, el que teníem clar és que no volíem un festiu de caràcter recuperable, i no el volem per les diferències entre sectors o grandària d'empresa a l'hora de la compensació i gaudi d'eixe dia", assenyala el dirigent.

"Ja fa dos anys que veiem l'evolució del festiu recuperable, i este genera, en alguns casos, inseguretat jurídica, perquè el conveni no preveu la compensació d'eixe dia, la qual cosa deriva al fet que cada empresa adopte les mesures de si es treballa o no. Ens podem trobar que, per grandària d'empresa, hi haja superioritat de manera que no es gaudisca d'eixe dia ni es compense (sobretot en el sector servicis, com l'hostaleria). I en unes altres, per contra, poder-nos trobar la situació contrària, una cosa de la qual tampoc és partidària la CEV", conclou Patiño.

Impacte turístic

Cal recordar que la festivitat autonòmica per al 24 de juny era una demanda històrica dels alcaldes d'Alacant que Ximo Puig, en la primera legislatura del Botànic, va començar a atendre, assumint fins i tot la falta de consens amb els agents socials. Va ser un compromís llavors amb l'alcalde Echávarri, que va continuar després amb Luis Barcala. A més d'un reconeixement polític a la importància a la festa, s'al·lega l'impacte econòmic de declarar festiu eixe dia en el conjunt del territori, per les visites extres que pot provocar a la ciutat d'Alacant.

Suscríbete para seguir leyendo